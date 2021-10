Mauricio Wright justifica a Christian Bolaños por ‘crítica positiva’ a la Selección

Christian Bolaños fue de frente y externó muchos de los pensamientos que suelen guardar quienes están en la Selección Nacional. Los dardos del saprissista dieron de qué hablar y aunque algunos piensan que no fueron apropiados, Mauricio Wright, técnico de la S, considera que las críticas del volante son positivas y van en la línea de mejorar.

[ Christian Bolaños: ‘La selección se está manoseando por gente que no la aprecia’ ]

Wright primero pidió que se acaben los cuestionamientos a una Sele que la pasa muy mal en la eliminatoria rumbo a Catar 2022, pero al ser consultado por este medio sobre las palabras de Bolaños, defendió los criterios del experimentado futbolista son distintos.

“Con el tema de Christian, pues todas las personas tienen su posición y su forma de ver las cosas, interpreto lo que dijo como una crítica positiva, para tratar de buscar el mejoramiento de nuestra Selección y para tratar de que todos los jugadores en general den lo máximo para la Selección, porque es el orgullo más grande que puede tener un futbolista”, indicó Wright, mundialista y también un referente del combinado patrio en su época de jugador.

El estratega del Monstruo agregó: “Comprendo el mensaje de Christian, pero tal vez en ocasiones no lo sabemos entender o no lo explicamos bien y por ahí quedan dudas. Sin embargo, siento que en la Selección debemos de dar más y la única forma de ir al Mundial es que el jugador multiplique su esfuerzo, concentración y deseo. Las críticas y otras situaciones que no generan más que cosas negativas no funcionan, no son válidas y no son buenas en este momento para la Selección”.

Christian Bolaños fue convocado a la Selección por Luis Fernando Suárez, pero apenas jugó cinco minutos en la derrota ante Estados Unidos, en la fecha seis del octagonal rumbo a Catar 2022. (JOHN DURAN)

Bolaños es una voz autorizada para referirse al presente del combinado patrio; dos Copas del Mundo y muchas eliminatorias a cuestas lo validan. Es por esto que generó revuelo cuando señaló que que hoy en día se llama por llamar a la Nacional , se agarra como equipo de barrio y se maneja como una pulpería al estar cambiando una y otra vez de entrenador.

Así mismo, cuestionó a quienes no sudan la camiseta como se debe y señaló que hoy en día se manosea a la Selección por gente que no la aprecia.

“No estamos jugando ni a casita dentro de la cancha, pero creo que a veces no se vale eso, nos estamos majando la manguera nosotros mismos y sabemos el camino por el que ha pasado la selección en estos tres años”, manifestó el volante el fin de semana.

Por otra parte, Wright también se refirió a la nueva Comisión Técnica que nombró la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), para intentar sacar a la Tricolor del bache en el que se metió.

El saprissista instó a los gerentes deportivos Jafet Soto (Herediano), Ángel Catalina (Saprissa) y Robert Garbanzo (Guadalupe FC) a que se enfoquen en buscar soluciones con el técnico Luis Fernando Suárez, en un momento en el que apenas se suman seis puntos en seis fecha.

“Espero que quienes están lleguen a aportar ideas, conocimiento y que ayuden a buscar soluciones.En este país el fútbol siempre está envuelto en críticas. Ahorita lo que menos ocupa la Selección y nuestro fútbol en general son críticas, sino soluciones que lleguen a dar alguna luz en el camino, porque está complicado el tema”, finalizó.

[ Opinión: Christian Bolaños peligra en el barco a Catar ]