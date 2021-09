Mauricio Wright enfrenta su primera ‘minicrisis‘ al mando de Saprissa

Las frustraciones de Mauricio Wright al frente de Saprissa se cuentan con los dedos de una mano, ya que en 19 partidos con la S apenas registra cinco derrotas.

Sin embargo, en el Torneo de Apertura 2021 vive algo inédito, al sumar dos caídas consecutivas, ambas sin goles a favor.

Para un club como los morados, sin duda que esto se puede considerar como una minicrisis, la primera que atraviesa Wright en esta etapa.

Y es que el timonel no solo perdió en la jornada nueve frente al Sporting (4 a 0) y ahora en la 10 ante San Carlos (1 a 0), sino que el quedarse en blanco frente al arco rival en 180 minutos tampoco lo vivió antes el estratega.

Lo más extraño de este momento complejo que pasa el Monstruo es que le llegó luego de remontar en el clásico ante Alajuelense (4 a 2 en la fecha ocho).

Las secuelas de este impasse también se ven reflejadas en la tabla, donde los tibaseños ahora ocupan el cuarto lugar y dejaron ir la opción de asumir el liderato en solitario.

Si bien suman 16 puntos y están a solo dos del Sporting, dejaron pasar dos buenas oportunidades para ver a todos desde arriba.

“Es una situación incómoda. Sin embargo, las formas valen mucho y el otro día (ante Sporting) no fueron las adecuadas. No nos gusta perder, pero cuando pasa hay que hacerlo con dignidad. Hoy se tuvo otra actitud, se vieron las ganas y el esfuerzo con un hombre menos, pero no logramos sacar el resultado que queríamos”, señaló Mariano Torres.

El técnico de los saprissistas contabiliza en toda su gestión 11 victorias, tres empates y cuatro perdidas, con 39 tantos a favor y 26 en contra.

En este periodo ganó el título del Clausura 2021 y también se dejó la Supercopa ante la Liga.

No obstante, en este equipo no se puede vivir del pasado y Wright lo entiende mejor que nadie por su época como futbolista.

Es más, no pone excusas y dejó de lado que en su presentación en el estadio Carlos Ugalde jugó con un hombre menos desde el minuto 39, por la expulsión de Jossimar Pemberton.

“Nos sentimos dolidos, pero es diferente perder hoy a como lo hicimos en el partido anterior, donde dimos muy poca batalla. Estos golpes pasan y dichosamente el equipo sigue ahí (arriba), ahora toca preparar lo que viene. Lo de la expulsión es relativo, porque si anotamos o sacamos el empate no se hablaría de esto”, destacó el entrenador.

Saprissa recibirá a Guanacasteca el próximo jueves, a las 8 p. m., en la jornada 11 del Apertura 2021.