Mauricio Wright: ‘El resultado sigue siendo favorable, de una forma u otra ganamos’

-- ¿Qué piensa de la zona defensiva y el lateral izquierdo?

Lo habíamos hablado, que iba a ser un partido complicado, lo fue. Siento que sí, dimos ventajas, no solamente el sector izquierdo, nos levantaron centros del sector derecho y los finalizaron por el sector izquierdo. No estuvimos lo finos que queríamos, recomponer un partido con 2-0 no es fácil y me quiero llevar por lo menos la fotografía de este repunte, de este esfuerzo para lograr la victoria. Lo que queríamos era ganar, no recibiendo tantos goles, pero el resultado sigue siendo favorable, de una forma u otra ganamos, revertimos el partido ante un equipo complicado y calificado. Dimos ventajas, cometimos errores y el rival los aprovechó bien.

[ Saprissa lo advirtió y se metió en un problema ante Comunicaciones ]

-- ¿Qué le preocupa más, la forma en como le anotaron o que no pudieran anotar más goles?

Creo que las dos, defensivamente recibir un gol a los siete minutos es muy tempranero, nos condiciona, tampoco el llevar muchos goles de ventaja nos podría decir que ya estábamos clasificados, porque los partidos hay que jugarlos. Vamos con la ventaja que tenemos, ya prepararemos el partido. Como le dije, me quedo con el esfuerzo y hasta cierto punto, determinación y hormonas de sacar este partido tan complicado que teníamos. Sí se nos fueron varias ocasiones de gol, eso sería tranquilizador pero no es definitivo, estamos con lo justo, estamos claros y conscientes y ahora recuperar la gente para lo que viene en el torneo nacional.

-- ¿Le sorprendió el desempeño de Óscar Santis?

Creo que sorprender en el fútbol ya nada. Tuvo una gran noche, estuvo muy efectivo, capturó dos centros precisos. Así que también es virtud del jugador. Nosotros dimos ciertas ventajas pero nunca vamos a quitar el mérito al Comunicaciones. Ellos saben que nosotros al haber ganado nos da la posibilidad de seguir creyendo y buscar algo en Guatemala. Estamos tranquilos, tenemos cosas que corregir y Comunicaciones lo hizo bastante bien.

-- ¿Los laterales son la piedra en el camino en su era con Saprissa?

Creo que sí, hemos sufrido un poco, pero somos un equipo de fútbol. Algunos temas no me gusta hablarlos, que por un sector o por una razón o la otra. Nosotros como equipo tenemos que ser más fuertes, más precisos en momentos defensivos donde sí hemos tenido algunas situaciones, pero ¿por qué Ricardo me gusta ponerlo en ese sector izquierdo? Marca jugadores que en el país usan mucho a perfil cambiado, nos ayuda mucho en ese sentido. Siento que por el lado derecho, que hoy no pusimos por decisión meramente mía, a Sergio Céspedes, que se ha apoderado de ese lado derecho, ha venido bastante bien y ha tenido carga de partidos muy grande. Y tenemos que velar por algunas situaciones, no solo estamos jugando la Concachampions, sino también el torneo nacional.