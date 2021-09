Mauricio Wright: ‘El equipo está con volumen de juego, intensidad y ganas’

Los futbolistas de Saprissa lamentaron el empate del Santos cuando faltaba poco para el final del partido. (JOHN DURAN)

-- ¿Qué dejó de hacer Saprissa en el segundo tiempo?

Un gran partido, tenemos que ser honestos y decir las cosas como son. Fue un buen juego porque controlamos casi todo el partido, estrellamos dos balones en el palo en un momento clave, que pudo ser el 4-1 y bajarles la moral por completo. Recibimos un 3-2 que les dio a ellos un segundo aire.

Claramente nosotros queríamos cuidar la pelota, tenerla, tratar de volver a golpear y cuidar lo que teníamos, ya se había hecho un gasto importante en una cancha complicada. Fue un partido bastante cerrado. Nos vamos molestos porque debemos aprender a cuidar un poco más el resultado, porque el partido pasado también nos sucedió. Pero son las cosas del fútbol, esperamos que estos ajustes se den en el momento bueno.

Me preocuparía que Saprissa no llegue, que no tuviera profundidad, hoy tuvimos goles, no pudimos sostener el resultado y esa es un poco la deuda que tenemos en este momento y lo sabemos.

-- ¿Qué está pasando en zona defensiva para no cuidar el marcador?

Es que a veces la explicación puede sonar de diferentes maneras, prefiero que la gente se quede con las imágenes que vio, con lo que hicimos y dejamos de hacer en el partido.

Saprissa hizo un buen trabajo, no nos alcanzó, el rival también hizo buen trabajo, tuvieron capacidad de resolver. Nos llevamos sabor amargo, pero buena sensación deportiva de lo que hicimos, de como tuvimos al equipo rival en su casa arrinconado, incómodo, claramente no nos llevamos un resultado mejor y nos sentimos tristes y dolidos.

Tenemos que seguir, porque si podemos ajustar lo que hace falta, creo que Saprissa siempre será un equipo complicado, porque hoy tuvimos a Santos de una manera incómoda en su propio campo.

-- ¿Siente que ha tenido falta de lectura de los partidos o malas decisiones?

Es que es muy fácil, si las cosas salen, hay buena lectura, si no salen, no hay buena lectura. Insisto que Saprissa hizo un buen juego, no nos alcanzó, pero el rival también nos sometió en las últimas jugadas. Esto es de capacidad y no tuvimos capacidad de meter el cuarto gol y de sostener el 3-1.

Me voy con la sensación de que el equipo está con volumen de juego, intensidad y ganas. Es muy diferente del partido que dimos contra Sporting, pero sinceramente estos últimos tres partidos nos ha faltado un poquito.

Debemos entender que han sido salidas complicadas y tenemos que afrontar lo que viene. Haciendo pequeños ajustes, con mejor comunicación en la cancha, podemos sostener lo que hemos venido dejando.

-- ¿Qué le dice a usted que Kendall Waston tenga más goles que algunos delanteros?

Bien, somos un equipo, si le tocó a Kendall convertir más goles, en buena hora. Esperamos que los demás se pongan finos de cara al arco porque ahí hemos tenido deuda en lapsos del juego donde no hemos liquidado. El volumen de juego e intensidad son importantes, no así que no convertimos y no nos llevamos más que un empate.

-- ¿En qué momento anímico, físico y futbolístico llega el Saprissa para Concacaf?

Bien, el equipo está trabajando fuerte, haciendo partidos importantes, tal vez el resultado final no ha sido bueno, pero hemos tenido buen volumen de juego, tenencia de pelota. El equipo que vamos a enfrentar anda bien, así que a recuperar. Saprissa está acostumbrado a manejar estos torneos y esperemos que así sea en esta primera presentación en Guatemala.