Mauricio Wright da a conocer su petición al arbitraje en la antesala del clásico nacional

Mauricio Wright en un partido de Saprissa ante Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Wright fue claro en que Saprissa llega bien al clásico nacional, ante Alajuelense, de este sábado a las 7 p. m.

El estratega destacó que su equipo debe tener mayor fineza ante el adversario, sobre todo cuando actúa de visitante. Por otra parte, el DT enfatizó en su petición al arbitraje ahora que empiezan las fechas definitorias del torneo nacional, en la que se determinarán los clasificados a la siguiente ronda.

¿Jugará David Ramírez o Orlando Sinclair?

Estamos en eso, decidir cuál de los ‘9′ será estelar, pero serán importantes los dos y todo el resto del plantel que convoquemos para este juego, así que ahí lo manejaremos de la mejor manera para ver cual es el hombre ideal.

¿Por qué cree que la Liga no ha repetido alineación en el torneo? ¿Esto le dificulta más la posibilidad de estudiar al rival?

Tal vez el entrenador los quiere ver a todos para tener más herramientas, pero sí he visto el estilo, están variando un poco el funcionamiento de lo que venían jugando y estamos claros de lo que ellos podrán hacer como formación.

¿Qué le pide Mauricio Wright al arbitraje?

Yo creo que para el juego de mañana y los demás partidos que se jueguen en nuestro país el árbitro lo que tiene que hacer es hacer valer el reglamento nada más, si él hace valer el reglamento y toma buenas decisiones pues hará las cosas bastante bien. A veces pasa que el cuarto maneja mucho el juego, entonces le quitan un poco de autoridad al central, entendemos que todos somos del fallo, pero nosotros debemos colaborar: no fingir faltas, jugar con lealtad y así podemos ayudar. Yo creo que Saprissa ha sido bastante generoso dentro de la cancha, nosotros no gritamos cuando nos hacen una falta, al final todos somos parte del juego y para que arbitraje mejore debemos ayudar todos.

¿Juega la estadística en los clásicos?

Realmente la estadística es algo muy valioso pero para los periodistas, nosotros entendemos que se va a escribir una historia nueva, una historia que esperamos positiva para nosotros. Nosotros no podemos irnos atrás porque no conviene pensar que lo que ya hicimos nos hará lo de ahora, hay que vivir el presente.

¿Cómo visualiza el partido?

Un partido súper atractivo, ojalá sea un gran juego para nosotros y esperamos estar preparados para vivir un partido tan importante y con jugadores tan calificados.

¿Usted considera que su puesto depende de ganar al menos uno de los títulos que está disputando?

No es momento para hablar de temas contractuales, yo me estoy sintiendo bien, estamos conscientes de dónde estamos. Yo vivo el día a día, ahora estamos enfocados en las dos competencias que tenemos y solo estoy enfocado en eso y que los muchachos estén bien y podamos plasmar lo que queremos. Yo me he hecho muy fuerte ante todas las adversidades, estoy tranquilo y viviendo el día a día. Mis proyectos están en las manos de Dios. Sí estoy deseoso de lograr objetivos porque esa es mi naturaleza. En esta institución me enseñaron a ser ganador y pelear todo lo que esté por delante.

¿Cómo está Jimmy Marín?

Estamos esperando hasta el último momento, los demás están bien gracias a Dios.

¿Ha visto algo diferente de Alajuelense al mando de Albert Rudé?

Yo creo que todos los clásicos son complicados, cada entrenador intentará su forma de jugar, entendiendo su formación y cómo el rival saldrá a la cancha. Sí tenemos algunas referencias de lo que ellos vienen haciendo, pero pueden hacer modificaciones. Será un partido fuerte, complicado, ojalá sea bueno.

¿Este juego es la última oportunidad de Saprissa para aspirar al liderato?

Nosotros siempre apuntamos al primer lugar, pero hemos dejado puntos en el camino por razones muy nuestras, en otros momentos podríamos estar más cómodos con algunos puntos de más, ahora debemos aferrarnos bastante fuerte para clasificar y buscar ese primer lugar hasta donde el chance.

¿Qué siente que ha hecho falta para verse mejor como visitante?

Afinarse, nosotros hemos tenido la posibilidad de conseguir mejores resultados, esa es una de nuestras realidades y es una deuda que tenemos. Mañana tenemos una nueva oportunidad de hacer algo diferente, ojalá podamos hacer lo que estamos trabajando y preparando para así puntuar de a tres afuera. Los dos duelos son importantes, hemos hablado con el equipo para tener fineza cuando estemos frente al arco y no fallar como lo hemos hecho en otras ocasiones.

¿Cómo llega Saprissa al clásico nacional?

Llegamos muy bien, llegamos con plantel completo a esperar que pasa con Jimmy, vamos con todos nuestros jugadores que han estado bien, si vemos lo de la tabla pues este ha sido un torneo durísimo, estamos conscientes y tenemos pendientes, nosotros hemos hablado con los muchachos y vamos a buscar a revertir este tipo de circunstancias que no han sido las más favorables, pero me quedo con la madurez deportiva de este Saprissa que es muy buena. Estamos metidos en el asunto y el equipo llega bastante bien. Recuperamos jugadores que estaban con fatiga y no hay mejor momento para nosotros, Saprissa es fuerte con circunstancias de presión deportiva y ustedes saben que eso es parte de nuestro ADN.