Lo único que puedo decir es gracias, el aceptar venir aquí, cómo no lo iba a hacer, porque de aquí salí, aquí inició mi aventura como jugador. Ahora me toca integrarme como entrenador por el tiempo que sea. Me gusta ser campeón, vamos a tratar de serlo, vamos a luchar para eso. No va a ser fácil la tarea. Tenemos un gran rival, pero más allá de eso, lo que deseo, quiero y respiro, es ser campeón. Pero para eso tenemos que estar bien finos en los juegos. A la afición lo único que le puedo dar es las gracias, porque me han tratado bien durante toda mi vida, siempre me han respetado, me respetaron como jugador y ahora como entrenador. Entiendo que uno hubiese querido llegar en una forma diferente, pero si Dios quería que llegara en este momento complicado, que se pensaban no se podía clasificar y aunque arañando, pero ya clasificamos, ahora vamos a ver si tenemos la capacidad, porque esto es de capacidad, no de discursos. Vamos a ver si tenemos esa fortaleza deportiva para lograr los objetivos y trascender y pasar esta fase. Agradecido con el saprissismo, siempre me han tratado bien, me han respetado, siento que soy una persona querida en esta institución. También soy agradecido con Saprissa, gracias a Saprissa me pude formar, no solo como jugador sino también como ser humano.