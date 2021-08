Mauricio Wright: ‘Así como en otros partidos no la tuvimos, hoy sí hubo capacidad’

Mauricio Wright corrigió el camino de un clásico que Saprissa comenzó cuesta arriba. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

-- ¿Cuál fue la clave para sacar el triunfo?

Si hablamos de clave, siento que no desmayamos, sabíamos que había bastante tiempo cuando nos anotaron y tratamos de recomponer la situación. Conseguimos un gol, equilibramos, nos metimos al juego y después las variantes y lo que buscamos para tratar de golpear al rival y volvernos a meter en partido, porque estábamos en un momento complicado... Pero como siempre le he dicho a los muchachos, hasta que no pite el árbitro tenemos que luchar y siento que por ahí nos da ese buen cambio los que entran y la forma en que lo hicimos. Tuvimos capacidad de recuperar un partido que estaba muy complicado, contra un equipo como Alajuelense, así como en otros partidos no la tuvimos, hoy sí hubo capacidad.

-- No es la primera vez que sus cambios le dan la victoria. ¿Cómo enfrenta esa circunstancia al momento de tomar decisiones?

El partido se presenta de una manera, el rival encuentra fisuras en lo que estábamos haciendo, teníamos que recuperar el partido y reacomodar el equipo y creo que lo logramos. Lo hicimos bien porque cuando pusimos a Ricardo (Blanco) por lado izquierdo creo que controlamos en buena medida la velocidad del jugador que estaba por fuera, tratamos de contrarrestar eso, enfriar un poco, bajarle los buenos contragolpes que nos metieron, porque tuvieron la claridad de filtrar balones al espacio y nosotros nos quedamos enganchados. Pero dichosamente lo que buscamos se nos dio, los que entraron lo hicieron bien. Los que salieron también, porque por lo menos a mi forma de verlo, cuando las cosas están caminando uno sostiene y cuando no hay que buscar alguna posibilidad de hacer algo diferente, de buscar otro momento en los jugadores del banco y como siempre digo, estén preparados porque en cualquier momento les toca entrar, enderezamos la barca.

-- Cuatro clásicos y no ha perdido. ¿Cuánto significa para usted dirigir un clásico?

No, no. Siempre hablo de lo mismo, el trabajo que los muchachos vienen haciendo y lo que queremos, seguir sumando, tratando de hacer puntos y buscando la clasificación y para eso necesitamos puntos. No me fijo en si hemos ganado un clásico o lo hemos perdido. Tratamos de ir partido a partido, irlo viviendo y tenemos que seguir en esa línea. Si las cosas han salido bien hasta ahora, esperemos tener la capacidad de sostener el equipo y seguir de esta forma partido a partido. Al final se siente que el partido fue cómodo, no lo fue, fue complicado, pero tuvimos capacidad de resolver.

-- ¿Cuánto le preocupa que todavía no encuentre un jugador estable en la lateral izquierda?

No, para nada, lo que pasa es que Ricardo habitualmente lo ponemos ahí, de derecha, izquierda. Hemos tratado que trabaje más constantemente por derecha, por un tema de su trabajo en selección, pero esa versatilidad que tiene él es muy buena y nos da posibilidad de hacer los movimientos que queramos. Cortés ha hecho grandes partidos, hoy no era una noche para seguir con él, pero ha venido trabajando bien, igual que Mathew Bolaños. El fútbol es decisiones, hoy no jugó Ariel, por ejemplo, tiene mucho gol y no pudo participar. El tema de quién entra y por qué sale, tratamos de estudiarlo, hablarlo bien y tomar la mejor decisión.

-- ¿Cuántos juega en estos partidos el tema de la actitud? ¿Saprissa le ganó en eso a la Liga?

Siempre digo lo mismo, del rival no hablo ni opino, porque no lo trabajo, no sé cómo es la cosa. Me importa lo que haga Saprissa y estamos tratando de no renunciar. Lo que estamos tratando es de que si vamos a perder, como hemos perdido en alguna ocasión, sea luchando, jugando hasta el final, y hoy no fue la excepción, pero hoy sí estuvimos finos frente al arco. Antes de los goles, Colindres tuvo dos opciones con intervenciones buenas de Leo Moreira y eso dice que estábamos llegando. Pero eso es lo que tratamos de hacer y sobre todo con los cambios, buscamos profundidad, variantes, controlar el juego. La salida de Orlando fue más de tarjeta amarilla, la de Guzmán también, porque cualquier cosa puede pasar en este tipo de juegos. Estamos tratando de que esa lectura de jugadores cuando están amonestados ver la posibilidad de no arriesgarlos, si no hacemos esas modificaciones y con un hombre menos, era complicado y riesgoso.

-- ¿Si fuera por usted vendría Bryan Oviedo?

Nadie puede negar la calidad del jugador, tiene todo para estar donde quiera estar, aquí en el país o de seguir en el exterior, tiene las condiciones. En ese sentido nunca podemos decirle que no a un buen jugador, pero es un tema más de don Ángel Catalina. Estoy a gusto y no por la victoria de hoy, porque a veces cuando se gana es fácil decirlo, pero también lo he dicho bajo la derrota.

-- ¿Qué puede decir de la versatilidad de Jaylon Hadden?

Jaylon es un jugador que me ha demostrado que es muy versátil, habitualmente es un cinco, puede jugar de central, puede jugar de stopper en línea de tres, hoy le tocó por derecha, lo hizo bastante bien, cerramos llegadas del equipo rival, pudimos controlar en buena medida cuando hicimos ese movimiento y es importante y reconfortable que de una forma y otra tenemos jugadores que nos pueden dar algo diferente. Hoy los muchachos lo hicieron bastante bien.