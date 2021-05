No ha cambiado en nada, sigo siendo negro, alto, tengo 50 años. Estaba en un proyecto para ascender a primera división; ahí también se logran los retos, no es fácil, no es fácil subir un equipo a primera división. A mí no me afecta en lo más mínimo, porque salí de esta casa, conozco lo que se respira en esta institución, entonces para mí no hay nada nuevo aquí. Si bien no estaba trabajando como entrenador, no quiere decir que soy un ajeno en esta institución porque conozco a todo el personal y, lo más importante, ellos saben quién soy yo como persona. A mí no me cambia la vida, tal vez a algunas personas sí. Desde que llegué, mantengo mi perfil bajo, yo hablo cuando me piden aquí en Saprissa, no hablo con ninguna radioemisora. De repente por eso ustedes entienden que soy perfil bajo, porque no salgo en radio, televisión o redes sociales. Mi perfil es el mismo, estando aquí o estando fuera. Voy a seguir trabajando para lo que yo tengo convicción y esa es mi forma de ser, nada lo va a cambiar.