“Siempre voy a trabajar como si estuviera atrás, al final, si el profesor decide que uno juegue va a ser un reflejo de lo que uno trabaje en la semana. Si usted en una semana se relaja y piensa que usted es el portero titular y hace las cosas mal, en la próxima semana probablemente no vaya a jugar. De momento, con Patrick no he hablado de la situación específica de un clásico, sí me gustaría, porque tiene mucha experiencia”, destacó Vargas.