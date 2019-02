“La Liga siempre se ha caracterizado por la competencia, desde que llegué aquí he luchado por un puesto, he trabajado fuerte, al igual que en estos días. A pesar de que las especulaciones siempre han sido que la titularidad está entre Patrick y Esteban, yo he estado trabajando. El mismo Patrick ha tenido un nivel muy alto y sé que él sabe que he estado ahí pisándole los talones”, expresó Vargas a La Nación.