Mauricio Montero explotó contra Agustín Lleida y no se guardó nada

Si hay alguien que no tiene reparos en criticar abiertamente la gestión de Agustín Lleida como gerente de Alajuelense, ese es Mauricio “Chunche” Montero. El ídolo de la Liga hasta pierde la calma cuando se habla del español que dejó el cargo la semana anterior, luego de tres años con los rojinegros.

Montero fue directo y recalcó que el trabajo de Lleida jamás se puede considerar como exitoso, ya que los títulos no lo respaldaron. Así mismo, enfatizó en que Agustín es responsable directo por las finales que perdieron los manudos desde mediados del 2019, cuando el ibérico asumió.

El Chunche fue más allá y en el programa Contragolpe, que transmite TD Más, explotó contra quienes piensan que Agustín no tiene culpa por los traspiés del club. Mauricio hasta reaccionó extrañado al ver cómo trataron al ex gerente.

“Lleida era la cabeza principal del proyecto y cuántos campeonatos ganó. Él no era el que contrataba al entrenador y entonces... Mejor ya ni hablo más”, empezó Montero antes de subir de tono en la discusión con Ramón Luis Méndez, compañero suyo en el espacio y quien considera que Lleida lo hizo bien en su paso por el León.

Kenneth Barrantes, quien también comparte espacio con el Chunche le preguntó directamente: ¿Cuándo había escuchado a un jugador de la Liga defender un gerente deportivo?

El referente de los manudos no lo dudó y manifestó: “Nunca, nunca”. Además, agregó: “Le dio a Marín cinco partidos y cuántos partidos le dio a los demás que trajo, que me digan cuántos le dio... A Javier Delgado como gerente deportivo le dieron un campeonato y fuera; a Víctor Badilla le dieron un campeonato y fuera, también porque no los ganó; ¿entonces?”

Claro, Montero se salió de sus casillas cuando Ramón Luis afirmó que el trabajo de Lleida fue exitoso.

El exdefensor casi se va de espaldas con esta afirmación y de inmediato lanzó un dardo al resaltar que con plata todo es muy sencillo.

“¿Cómo? ¿Qué hizo? Si tengo plata y me dan la chequera me compro toda La Sabana y hago cinco canchas, porque si me dan un buen billete, compro La Sabana y hago siete canchas y hasta un estadio”, manifestó en el espacio que conduce Gabriela Jiménez.

Durante la era de Agustín (abril del 2019 a setiembre del 2022) Alajuelense ganó el Torneo de Apertura 2020 y la Liga Concacaf de ese año. Durante la estancia del español con los manudos también se dio la salida del Chunche de la institución.