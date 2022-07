Masajista de Alajuelense atribuye a Fernán Faerron ‘traiciones’ al camerino rojinegro

El paso de Fernán Faerron por Alajuelense fue fugaz y envuelto en la polémica. En diferentes medios de prensa se publicaron supuestos hechos en los que el jugador incurrió pero en la institución manuda se mantuvieron siempre al margen de profundizar.

Pero la paciencia en este caso se terminó luego de que el jugador lanzara una serie de críticas desde Noruega, luego de que Alajuelense perdiera la final ante el Club Sport Cartaginés.

[ Fernán Faerron lanza fuerte mensaje a jugadores de Alajuelense ]

“La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas. Siento qué hay tanto que hablar pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado”, escribió Faerron.

Ante esto, uno de los masajistas de los rojinegros, Roberto Hernández, dejó el silencio de lado y en declaraciones a Tigo Sports aseguró que no era fácil la convivencia con el zaguero.

El paso de Fernán Faerron por Alajuelense fue fugaz y envuelto en la polémica. FOTO:

“Luego de una pérdida tan dolorosa, él no puede dar esas declaraciones. Menos él que fue un mal ejemplo para la Liga y por eso ya no está con nosotros. Faerron en el camerino no se llevaba con nadie y no sé qué tanto habla de sangre si él nos vendió en más de una vez, hasta el mismo papá, nos dimos cuenta por ahí que pasaba la formación a otros equipos cuando su hijo no jugaba.

“El mismo Faerron llamaba a la Unafut para denunciar que jugadores entrenaban contagiados de covid, cuando eso era mentira”, detalló Hernández.

Sobre el defensor, siempre se comentó que tenía roces con compañeros y que los de experiencia trabajaron en darle consejos y hacerle ver que su comportamiento no era el mejor.

“Fue un jugador complicado, él no solo tuvo problemas con jugadores, también con parte del cuerpo técnico. Era una persona que se creía el mejor del país, creía que a su corta edad había ganado todo, se creyó un referente cuando nunca lo fue”, mencionó el integrante del cuerpo técnico erizo a Tigo.

Faerron dejó las filas manudas el 14 de enero y el mes siguiente fue presentado en el Hamkan de Noruega.