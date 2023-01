Marvin Angulo se aferra a Saprissa y le dice no a San Carlos

El corazón pudo más en Marvin Angulo; el amor por la camiseta y por Saprissa hizo que el volante decidiera quedarse en el cuadro morado.

A Marvin no le importó tener poca participación con Jeaustin Campos, eso no pesó, por eso le dijo no a San Carlos, club que ya contaba con él para inscribirlo antes del próximo martes, día en que cierra el proceso de inscripciones.

San Carlos le había hecho una oferta a Marvin, quien la rechazó porque el salario era menor a lo que percibe en el club tibaseño. Los norteños hicieron una contraoferta, le igualaron el salario al volante y hasta le ofrecían un año completo, pero Angulo prefirió quedarse en Saprissa.

Marvin Angulo demostró el cariño que tiene por Saprissa y pese a que casi no juega, prefirió quedarse con los morados. (Jose Cordero)

“Hace una hora estaba todo bajo control. Pero me llamó Ángel Luis Catalina hace unos minutos y me aseguró que Marvin se queda en Saprissa. Me dijo que Marvin decidió quedarse en Saprissa y no venir”, aseguró Víctor Badilla, gerente deportivo de San Carlos, en entrevista con Anthony Porras de Radio Columbia antes de que se iniciara el juego que San Carlos perdió 2-3 contra Herediano.

“Todo estaba listo. Todas las partes estaban de acuerdo, pero hace minutos me llamaron, no sé qué pasó, solo me dijeron que decidió quedarse y no va a venir”, resaltó Badilla.

A Marvin se le vence contrato con Saprissa en el mes de julio y pese a que el volante dijo no, Badilla afirmó que al acercarse el vencimiento del vínculo que posee con los tibaseños volverán a conversar con Angulo.

“Él queda libre en seis meses. Vamos a ver qué pasa en ese momento. Sería especular, vamos a ver qué pasa en ese momento, el mercado es cambiante”.

El miércoles pasado en el choque en que Saprissa derrotó 3 por 0 a Puntarenas, Marvin ingresó de cambio y recibió un gran aplauso de los aficionados, quienes incluso corearon su nombre.

Este respaldo de los seguidores saprissistas al parecer caló hondo en Angulo y por eso le comunicó a Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, que se queda con el equipo.