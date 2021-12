Marvin Angulo recibió un reto público del técnico de Saprissa

Hasta hace solo tres semanas era imposible pensar que Saprissa compitiera sin Mariano Torres, menos aún que lo hiciera en semifinales o en finales. Sin embargo, de la nada emergió Marvin Angulo como solución y hoy en día pocos recuerdan que los morados dejaron en el camino a Herediano y Alajuelense sin su capitán y figura.

[ Iñaki Alonso se abre y cuenta el carrusel de emociones que vive desde que asumió Saprissa ]

Angulo recibió la confianza del técnico Iñaki Alonso y tomó el papel de protagonista que muchas no asume y por ende se le critica. Marvin comandó la media cancha en la serie contra el Team y repitió sus buenas actuaciones liderando frente a la Liga, pero de igual forma, su entrenador no está satisfecho y retó públicamente al volante.

“He dicho en otras ocasiones que no voy a descubrir a Marvin Angulo, porque todo Costa Rica conoce lo que es y la clase de jugador que es... Igualmente, no estoy satisfecho con Marvin, porque sé que puede dar mucho más, nos puede dar muchísimo más en todas las facetas del juego, porque tiene lo necesario y un gran nivel. Se lo dije el martes, quiero más de él”, confesó Alonso previo a un nuevo duelo con los rojiamarillos, esta vez en la gran final que inicia este jueves en la Cueva (6 p. m.).

El estratega tibaseño es exigente y reveló que desde que llegó al camerino, a inicios de noviembre, dejó claras las reglas para todos y impuso dejar de lado reclamos o malas caras a quienes no juegan, sino ganárselo en la cancha al saber que partían de cero con él.

El defensor de Herediano Keyner Brown (izquierda) intentó frenar al volante de Saprissa Marvin Angulo, en la ida de las semifinales del Apertura 2021. (Jose Cordero)

“Le la digo a mis jugadores que no tengo que dar confianza, el jugador es el que debe demostrar día a día que está listo, no puede bajar los brazos o rendirse, sino dejar ver que está tocando la puerta. Si el técnico no lo observa, los propios compañeros lo harán notar en los entrenamientos”, añadió.

Torres sufrió una distensión muscular ante San Carlos, en la fecha 21 del Torneo de Apertura 2021, y desde ahí se perdió cuatro juegos. Si bien, regresó y entró como variante en la ida de la final de la segunda vuelta frente a los manudos, se resintió de la dolencia y sigue en duda.

El propio Iñaki afirmó que esperarán a Mariano hasta el último instante, ya que entiende el peso de un futbolista que disputó 17 compromisos como titular en la fase regular, consiguió cuatro goles, dio cuatro asistencias y es de los que más rematan en el plantel, con 45 disparos totales.

[ Erick Lonis le da más mérito a Aarón Cruz que a él mismo ]

“Mariano va a entrenar este miércoles y vamos a esperar hasta última hora, porque es un jugador que nos aporta muchísimo en el camerino, tiene mucha calidad y talento, así como una gran personalidad. Mientras que Carlos Villegas también entrenará y está en una condición similar a la de Mariano, pero lo bueno es que no se dio una rotura (muscular), que es lo que pensábamos al inicio”, agregó el timonel.

De igual forma, si el líder de Saprissa se recupera, el cupo de titular está ocupado por Angulo, quien tiene ritmo de competencia, está en mejor forma y tiene la motivación de pasar por un mejor momento.