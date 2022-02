Marvin Angulo le responde al Saprissa pero es visto como suplente

Semanas atrás Marvin Angulo dijo a varios medios de comunicación que le cansaba escuchar preguntas o comentarios sobre su posición en el Saprissa, que si debe ser titular o si se le exige mucho más. No es nuevo para el volante recibir escuchar esas interrogantes, lo vive con Iñaki Alonso y también le sucedió con Mauricio Wright, quien reconoció que se trataba de decisiones técnicas.

Incluso para entonces (setiembre del año pasado), el volante evidenció mediante sus redes sociales el difícil momento que estaba pasando: ‘’La paciencia es una de las habilidades más difíciles de lograr para cualquier persona, porque implica desprenderse de las expectativas y resignarse a que las cosas sigan su curso’', escribió.

La historia cambió después, sobre todo cuando Iñaki asumió el equipo morado y Mariano Torres se perdió el cierre del Apertura 2021. Angulo asumió el protagonismo de la media cancha y, una vez más, volvió a ganarse a la afición, la cual ahora también evidencia su apoyo al mediocampista. Puede ser un tema de gusto, aunque los números también están del lado de Marvin.

Si se trata de rendimiento, el volante le está respondiendo al Saprissa, pero para el estratega español ahora es visto como suplente y en el duelo ante Herediano ni siquiera tuvo participación. En total acumula 178 minutos jugados en cuatro compromisos, de los cuales solo fue titular en la derrota ante Cartaginés, equipo al que le anotó un tanto.

Contra San Carlos ingresó de cambio en el minuto 72, en lugar del argentino Mariano Torres. Misma situación vivió ante el Santos de Guápiles, con la diferencia de que ese partido entró muy temprano, en el minuto 21, cuando el técnico morado decidió variar por completo el once que planteó en la gramilla del Ricardo Saprissa.

Esa “corrección” táctica, que Alonso aseguró, fue producto de una tarjeta amarilla a Sergio Céspedes, le dio otra cara al Monstruo. Mejoró en la tenencia de la pelota y también en presencia ofensiva, gracias a su acompañamiento a Torres y Jaylon Hadden y el aporte con pases bien dirigidos a sus compañeros, una de sus especialidades.

Pero además Angulo es el futbolista de Saprissa con más remates (directos e indirectos), lo que evidencia que constantemente está cerca del marco, llevando peligro al rival. Tiene nueve, dos menos que Mariano y ambos jugadores están en el top 10 general del torneo.

El ‘10′ tibaseño también tiene una notación en su cuenta personal y el único saprissista con dos asistencias; es decir, ha participado de forma directa en tres de los cincos goles de su equipo. Por eso no es casualidad que los seguidores muestren su disconformidad con su suplencia.

Mientras tanto, Angulo pone en segundo plano su relevancia en la cancha, sobre todo por el mal momento que vive el Saprissa. Por ahora su única preocupación es cambiar el presente en el clásico del domingo (11 a. m.) ante Alajuelense.

“Nosotros no nos esperábamos este inicio tan duro, nos está tocando, por algo estamos aquí y hay que levantar, no puedo decir mucho porque la afición quiere que ganemos y está frustrada, el domingo hay que salir con actitud positiva y salir a ganar. No es la primera vez que llegamos a un clásico tan urgidos de puntos, viviendo un momento tan difícil y ojalá el domingo le ganemos al archirrival”.