Marvin Angulo disfruta estar a un gol de los 100 pese a no saber si seguirá en Saprissa

De tiro libre, de penal, rematando de seguido, eludiendo rivales, olímpicos y sin dejar que el balón se ensucie, así ha marcado Marvin Angulo sus 99 goles en Primera División.

Por supuesto que la mayoría los ha conseguido con Saprissa, en 69 ocasiones gritó el gol con los morados y espera pronto unirse al club de los 100.

“No es fácil, parece, pero no, mucho menos para un volante, pero estar a un gol de los 100, ni yo me lo creo”, dijo Marvin.

Angulo afirmó que el trabajo y esfuerzo que hace en los torneos y los entrenamientos, es lo que le ha permitido estar a un gol de los 100.

¿Por qué no se lo cree?

Es que el trabajo de uno como volante no es hacer goles, uno está para poner a jugar al equipo, asistir y de vez en cuando anotar. Cuando uno inicia en el fútbol no piensa en esa cantidad. Ahora estoy cerca y recuerdo los tantos que marqué y digo, puña, son bastantes.

El volante recordó que hizo las anotaciones 98 y 99 de penal, el más reciente el domingo pasado contra Grecia y le agradece a sus compañeros por darle la opción de lanzar desde los 11 metros.

“Todos practicamos penales, sobre todo delanteros y volantes. Uno o dos días antes de cada partido lanzamos penales, en los encuentros, Mariano Torres es el primero para tirarlos, si hay alguno que en el juego hizo dos goles, le dan el tiro para que marque el tercero. En mi caso, me lo dieron, venía entrando y es una responsabilidad más grande porque casi no tenía ritmo en el juego”.

Angulo consideró que esa responsabilidad frente a Grecia el domingo fue mayor, parece fácil, pero no es así, explicó Marvin.

“Juegan muchas cosas externas. No es lo mismo tirar un penal jugando todo el partido, que llegando de cambio”.

El mediocampista expresó que estar a solo uno de los 100 no lo presiona, sabe que en cualquier momento lo puede lograr.

“Estaba más presionado cuando estaba con 98 goles que ahora, antes me sentía más ansioso, ahora estoy más relajado y disfruto el momento. Siento que en cualquier instante se puede dar, quedará alguna opción y la voy a concretar. No quiero presionarme”.

"Si estuviera en mis manos ya hubiera firmado la renovación. Eso no está en mi control, Saprissa tiene la decisión", opinó Marvin Angulo sobre su futuro.

Así como no se inquieta, no se perturba, o pierde la tranquilidad en pensar en esa conquista, Angulo resaltó que tampoco piensa en su futuro. Su contrato termina en dos meses con Saprissa y no sabe si después de mayo seguirá o no con el club.

“Mi situación contractual está como el gol 100, disfruto el momento y dejo eso de lado porque no queda en mí, si estuviera en mis manos ya hubiera firmado la renovación. Eso no está en mi control, Saprissa tiene la decisión, no nos hemos reunido y no puedo exigir que me contraten porque no estoy jugando mucho, disfruto el momento y los raticos que me den trato de hacerlo bien”.

Antes de iniciar este campeonato, San Carlos le ofreció contrato a Marvin, pero el jugador prefirió seguir en Saprissa, sin importar que en mayo se le termina el vínculo y hasta el momento, de la gerencia deportiva no lo han llamado para decirle qué va a pasar con su futuro.

Goles que lo marcaron Copiado!

Marvin Angulo afirmó que todos los goles que ha anotado han sido especiales, “porque uno es morado y quién no anhela estar en mi posición y hacer un gol con el equipo de sus amores, pero hay algunos que me han marcado mucho con la afición”.

“Uno es el del título 33 el que le hice a Herediano en la cuadrangular. Si nos empataban, Herediano iba a la gran final y por la jugada y el gol, logramos ganar el cetro. Recuperé por el lado derecho, arranqué, no había nadie en delantera, quite dos y crucé al centro y luego la bola me volvió a caer y le pegué directo”.

“Hay uno contra Cartago, acción de contragolpe, la desvió el portero, me quedó dentro del área. Recepcioné la pelota y sin dejarla caer le pegué cruzado. La bola no se ensució. Ese día hice otro gol en el primer tiempo”.

“Recuerdo uno contra la Liga, estábamos con uno menos, minuto de reposición, tiro libre y la Liga estaba clasificando con el 1 a 0. Hice el tanto, empatamos y los sacamos de zona de clasificación”.

Clubes con los que anotó

Saprissa 69 goles

Herediano 24 goles

Uruguay 6 goles