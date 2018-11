—No es complot, es que no tienen personalidad para dirigir este tipo de partidos. Cuando ven a Cartago, Herediano, Alajuelense o Saprissa no tienen personalidad para cobrarles un penal en contra. Lo que decía de que vienen mandados es una ironía nada más. No tiene personalidad, porque había un penal claro a Álvaro Saborío, pero no nos lo van a cobrar, tienen que matar a uno dentro del área para que lo sancionen.