—A mí lo del arbitraje me llamó mucho la atención, demasiado, porque uno que tiene muchos años en esto, cuando uno hace una jugada y pitan, y cuando a vos te tienen que pitar y pasan cinco segundos para eso, ya empezás a desconfiar. Tiene que ser el único partido del torneo en el que en el primer tiempo no hubo tiempo de reposición. Hay un penal en el primer tiempo que no le pitan a Marcel; Cristopher Núñez sale con un golpe y no hay ningún amonestado. Deja muchas dudas.