—Nosotros trabajamos mucho esa parte; de hecho, el inicio no fue bueno o como todo mundo esperaba. En el partido más complicado demostramos salir adelante con una demostración de carácter y en esta situación es lo mismo. Nosotros estamos molestos porque no llegamos a desarrollar lo que queríamos y ahora tenemos que ir a buscar el resultado contra Carmelita. En este torneo no hay mucho tiempo para lamentarse. Es un grupo que ha demostrado que es diferente, ha logrado romper rachas en Limón, Saprissa o en casa. Somos capaces de seguir adelante.