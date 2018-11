“Es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar en el fútbol. La situación era real (ser asistente de la Selección), desde hace mucho hablé con Gustavo (Matosas)... Daniel Gendron (gerente) y Adrián Jiménez (vicepresidente) se acercaron para ver si me podía quedar, empezamos a valorarlo y aunque no hay duda que en el fútbol es un sueño estar en una selección y en un Mundial, para mí también es un gran sueño ser campeón acá", señaló el estratega en conferencia de prensa.