Es difícil hacer un análisis cuando te siguen ocurriendo las mismas cosas a las que se le buscaron soluciones y se dijo lo que se tenía que hacer y que vuelven a ocurrir. Yo no voy a venir aquí a justificarme, pero si vos llegás infinidad de veces, si vas ganando y se incurre en los errores en que se incurre, es muy difícil hacer un análisis. Cuando las cosas salen bien, los responsables son los futbolistas y cuando las cosas salen mal, los responsables son los entrenadores, pero hay cosas que se escapan. Uno sigue confiando en los jugadores, pero hay ciertas circunstancias que nosotros hablamos. En el primer tiempo el volumen fue nuestro, las opciones fueron nuestras. No me cabe duda de que merecimos ganar, pero con esos errores no se puede ganar.