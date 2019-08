La ilusión que tenían los aficionados la tenemos nosotros desde que iniciamos el torneo. No me conforma que Cartaginés sea el único equipo invicto del torneo, creo que podíamos tener algún punto más, pero todos están viendo el torneo que tenemos. Lo que nos debe ilusionar a todos es llegar a fecha 22 y clasificar y luego pelear el campeonato. Estamos en tercer lugar, somos el equipo menos vencido del torneo, el único equipo invicto del torneo. Es hora de mirar el vaso lleno y no medio vacío. No nos conforma, pero tenemos a Alajuelense y a Saprissa.