El irrespeto es algo imperdonable. Si alguien me quiere insultar que lo hagan, pero no se puede irrespetar, eso no se hace. La gente tiene derecho a pensar, es muy difícil culpar a un entrenador con los errores tan específicos que suceden. Yo soy un tipo trabajador y el día que los dueños ya no me quieran esta bien. No voy a dejar de luchar por que este equipo tenga lo que se merece.