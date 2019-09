Honestamente no había mucho para poder hacer, jugamos el jueves y el viernes recuperamos. No había mucho tiempo para trabajar, no podemos decir que hicimos magia. Apelamos a la identidad, al compromiso, al grupo de futbolistas comprometido. Apelamos a la dignidad y que estamos en un club que se hace un gran esfuerzo y el resto es trabajo acumulado. No podemos olvidar que pese a los últimos resultados, el contenido del equipo era bueno. A nosotros nos toca evaluar las cosas fríamente y no podemos volvernos locos de un día a otro. Rescato mucho lo que hizo el grupo hoy.