Mariano Torres no olvida que Alajuelense los eliminó en la semifinal del campeonato pasado

Si hay alguien en Saprissa que tiene claro lo que se juega el equipo a partir del sábado frente a la Liga, es Mariano Torres, capitán saprissista, quien no olvida lo sucedido en la semifinal pasada.

En la semifinal del Torneo de Clausura 2022, Saprissa se topó a Alajuelense en el primer partido en el Estadio Nacional, los morados se dejaron el empate en los últimos minutos, pero en el compromiso de vuelta en el Alejandro Morera Soto, la Liga se impuso 3 por 1 en tiempo extra.

“Estoy feliz y contento de jugar otra semifinal. Para mí y todos nosotros es muy importante volver a estar en estas instancias. Tampoco me olvido que más allá de que en los últimos clásicos nos ha ido bien, en la última semifinal nos eliminaron. Eso a nosotros no se nos puede olvidar, habíamos hecho un partido dentro de todo bueno en el Nacional y al final en el alargue en la cancha de ellos se nos escapó y eso no hay que olvidarlo”, dijo el argentino.

Mariano destacó que a partir del sábado empieza otro campeonato y deben hacer un juego muy inteligente para dar el primer golpe ante los rojinegros.

“Es nuestro clásico, es una semifinal, tenemos un gran partido por delante. La última semifinal nos eliminaron y estamos dolidos por esa eliminación y tenemos que ser sumamente inteligentes para que no nos vuelva a pasar”.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, aseguró que llegan a la semifinal contra Alajuelense con confianza, en buen nivel y con el deseo de sacar la serie y apuntar a la final. (Jose Cordero)

El volante consideró que el resultado en el primer compromiso es importante, pero para él no es determinante para inclinar la serie.

“Es importante tener un buen resultado, salvo que sea una suma abultada, pero no es determinante. Por eso decía que debemos ser muy inteligentes en este primer choque, porque el gol de visita cuenta, es importante marcar una anotación y vamos a ir por eso. Pero no creo que el primer resultado sea determinante, a no ser que sea una diferencia de 3 ó 4 por 0 y eso sí cambia mucho. Es bueno golpear primero, pero no se termina ahí, sabemos que tenemos que jugar en nuestra cancha, con nuestra gente y estamos muy contentos que el partido de vuelta será en nuestro estadio”.

Jeaustin Campos reconoce que tener una mala noche en el clásico puede ser fatal

El argentino dijo sentirse bien luego de hacer una pausa por una pequeña molestia.

“Me encuentro bien y decidí que debía descansar un poco, era buen momento de parar un poco, el físico lo siente, tampoco tengo 20 años. Es bueno avisar con tiempo, no me quiero perder ningún partido, pero bueno, hay que esperar y lo que viene es el clásico, es una semifinal y sabemos cómo jugarla”, afirmó.

Torres agregó que un respaldo para ellos es haber cerrado el torneo jugando bien y con once partidos sin conocer la derrota.

“Terminamos de cerrar la fase regular de la mejor manera y a partir del inicio de la segunda vuelta se hizo un trabajo casi perfecto. Terminamos en primer lugar del grupo, estuvimos cerca de alcanzar a Herediano y estamos contentos con el trabajo efectuado”.

Mariano manifestó que Saprissa llegará bien al clásico del sábado a las 7 p.m.

“Los resultados se han dado, el equipo se vio con buenos rendimientos y me parece que ha hecho las cosas muy bien. Lo que más me da tranquilidad es el rendimiento del plantel, en la segunda fase fuimos muy constantes y con un nivel muy alto y eso nos tranquiliza”.

Torres añadió que llegan a la semifinal con confianza, con buen nivel y con el deseo de sacar la serie y apuntar a la final.