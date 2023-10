Mariano Torres dice tener una ‘espinita’ que desea sacarse ante Motagua

En Saprissa siempre dicen que el partido más importante es el que viene y esta vez tienen toda la razón. Alajuelense está en el horizonte morado, pero a mitad de semana se asoma el Motagua de Honduras y los tibaseños se lo juegan todo.

Saprissa recibe el miércoles a las 6 p. m. al ‘ciclón’ catracho que viene de golear 4-1 al Real España, y el juego es trascendental porque el vencedor de la serie logra el boleto al torneo de la Concacaf 2024.

“Teníamos que hacer lo nuestro, conseguir los tres puntos para seguir en el primer lugar y ahora debemos prepararnos de la mejor manera para el miércoles y lograr el objetivo internacional”, dijo Mariano Torres, luego de la victoria del domingo 2-1 contra San Carlos.

El bicampeón nacional tiene ligeramente inclinada la balanza a su favor en la serie contra Motagua debido al empate a dos que logró en Honduras. La victoria o el empate a cero, o un marcador de 1-1, les da el pase a los tibaseños, dado que los goles anotados de visita es criterio de desempate.

“El marcador del juego anterior es una pequeña ventaja que debemos saber aprovechar, y hay que jugar con eso”, indicó Mariano Torres.

Pero el argentino tiene claro que no se pueden confiar. Aclaró que deben ser muy inteligentes porque el rival es muy duro, como lo demostró en Honduras, donde dos veces estuvo contra la pared y empató el partido.

“No nos podemos relajar; es un rival muy complicado y si uno se duerme un segundo, te puede meter un gol, y tenemos que estar bien atentos a eso”, expresó Mariano.

Torres añadió que el deseo que tienen en el plantel es volver a competir en un torneo de la Concacaf.

“Nos jugamos todo para clasificar. Es la última oportunidad que tenemos, se nos escapó contra Estelí, y nos vamos a jugar todo por la clasificación, que es lo que necesitamos y esta institución merece. Lo que siempre deseo y deseamos todos es competir en la Concacaf. Es una espinita que uno tiene. El miércoles no se nos puede escapar la posibilidad”, señaló el capitán de Saprissa.

A pesar de no haber completado un partido desde su regreso de la lesión, Mariano Torres afirma sentirse en óptimas condiciones. Espera tener minutos el miércoles ante Motagua y contribuir en la búsqueda de la clasificación de Saprissa a la Concacaf 2024. (Alonso Tenorio)

Torres tiene claro el juego que deben hacer ante Motagua y hasta da las claves para tratar de asegurar el pase en el Estadio Ricardo Saprissa.

“En Honduras, cuando tuvimos la pelota, les hicimos bastante daño a ellos. Por ejemplo, el primer gol nuestro es muy bueno porque hubo mucha movilidad para tener la pelota. Otra clave es estar bien atentos cuando no la tengamos, evitando los despistes”, resaltó Mariano.

Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, coincidió con Mariano en que Motagua no es sencillo y vendrá dispuesto a llevarse la clasificación.

“Necesitamos hacer un buen partido ante Motagua, que igualmente allá nos complicó las cosas. Logramos anotar dos goles y también nos hicieron dos. Pudimos anotar cuatro goles, pero también nos pudieron hacer cuatro. Desde ahora, es fundamental la recuperación de los jugadores, tanto física como mentalmente”, manifestó Vladimir.

Un tema que se le consulta mucho a Mariano Torres es cómo se siente, porque tras dos meses y medio fuera de las canchas por lesión, ha jugado algunos encuentros, pero en ninguno completó los 90 minutos.

“Me voy sintiendo bien, sé que no es fácil porque después de una lesión nos tocan muchos partidos seguidos, y no es sencillo volver a jugar tantos encuentros consecutivos. Pero me voy sintiendo bien y cada vez que me toca jugar, me siento bien, y eso es lo importante, porque hicimos una gran recuperación”, destacó Mariano Torres.