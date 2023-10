Mariano Torres defiende a Vladimir Quesada: ‘Yo tengo memoria y con él ganamos tres títulos’

Mariano Torres volvió a jugar con Saprissa, lo hizo en un momento duro para el equipo, en la eliminación de la Copa Centroamericana de la Concacaf a manos del Estelí de Nicaragua.

Torres se mostró dolido por el resultado, empate 2-2, pero con un global de victoria 3-2 a favor de los pinoleros, sin duda histórico para Saprissa y el Estelí.

El “¡Fuera Vladimir, fuera Vladimir!” se escuchó en el Estadio Ricardo Saprissa. Un buen grupo de aficionados pedían la salida del entrenador, y en redes sociales igual, muchos seguidores del club ya no quieren a Vladimir Quesada como su entrenador.

Sin embargo, Mariano Torres salió en defensa de su técnico. Dijo que la mayor responsabilidad recae en los jugadores y que, al parecer, algunos no tienen memoria.

“La vez pasada lo dije: estaban esperando un partido para liquidar a Vladimir. Como mencioné recién, yo tengo memoria. Vladimir llegó y ganó tres títulos, los ganamos también los jugadores, pero desde que él está, hemos ganado tres títulos. Además, hemos tenido partidos en los que ganamos 6-0 ó 7-0, lo que no veníamos haciendo desde hace varios años. Creo que se han dado cosas muy positivas y entiendo que cuando Saprissa pierde, se vende mucho”, expresó Mariano Torres.

Mientras atendía a la prensa, después del empate con el Estelí, Mariano preguntó quién pedía la cabeza de Vladimir, y se le dijo que los aficionados. Él no lo consideró así.

“La afición, no sé, porque veo el apoyo de nuestra gente en cualquier cancha que juguemos. En el partido en Nicaragua, la gente fue y apoyó. Entiendo que la afición esté dolida y nosotros también, pero hay que tener un poco de memoria. Venimos de ser bicampeones y de ganar tres o cuatro torneos en un año, lo que no es poca cosa”, insistió Mariano.

"Estamos tristes y dolidos, porque pensábamos pasar de fase y no se nos dio. Asumimos toda la responsabilidad, siempre he dicho lo mismo cuando ganamos o perdemos”, dijo Mariano Torres. (Jose David Murillo)

Para el capitán morado, los responsables de haber perdido la serie con el Estelí son los jugadores.

“La mayor responsabilidad la tenemos los jugadores, quienes tomamos las decisiones dentro de la cancha. El 70-80% por ciento es responsabilidad de los jugadores, y el 20-30% de los entrenadores, siempre he dicho lo mismo, ganando o perdiendo. Estamos tristes y dolidos, porque pensábamos pasar de fase y no se nos dio. Asumimos toda la responsabilidad, siempre he dicho lo mismo cuando ganamos o perdemos”, resaltó Mariano.

Para Torres, lo que les faltó en el compromiso de vuelta fue tener calma para anotar otro gol. Mencionó que tras el 1-0, intentaron hacer el segundo, y eso les jugó una mala pasada. Debe servirles de experiencia.

“Creo que estábamos un poco ansiosos por conseguir los goles. Después de anotar, hubo euforia. Nuestra gente nos apoya un montón y es única, siempre está con nosotros. Pero a veces en la cancha debemos bajar un cambio y evaluar qué nos conviene. A veces, queremos ir muy rápido hacia adelante, y la pelota vuelve muy rápido, lo que no nos conviene. Nos queda un repechaje que tenemos que ganar para clasificar, que es lo que queremos”, dijo Torres.

Sobre su regreso, después de dos meses y medio sin jugar debido a un esguince en el tobillo derecho, Mariano comentó que físicamente se irá sintiendo mejor, pero le costará tiempo recuperar el ritmo de juego.

“Me sentí bien físicamente, y sé que el dolor en la zona afectada lo tendré un tiempo largo. Debo llevarlo de la mejor manera. Fueron dos meses duros, no era lo que estaba acostumbrado, y me enfoqué en hacer una buena recuperación. Siempre uno quiere jugar, estar y tratar de ayudar al equipo, pero tampoco me podía volver loco por entrar y recaer en la lesión. Tenía que tener paciencia. Estaba ansioso, pero tenía que ser paciente para estar bien”, dijo Mariano Torres.