Mariano Torres: ‘¿Cuál equipo sale campeón jugando dos partidos menos que el rival?’

El formato del torneo del fútbol de Primera División siempre es un tema de discusión y las quejas sobre todo vienen de los mismos equipos. Esta vez, tras la gran final del Apertura 2021, el futbolista de Saprissa Mariano Torres llamó “raro” al campeonato por la forma en que se define al campeón.

El volante, quien se perdió toda la fase final, no está de acuerdo en que un equipo juegue dos partidos menos que su rival en la definición del cetro, como sucedió esta vez entre Herediano y Saprissa. Los florenses, al haber ganado la primera fase, se clasificaron directamente a la gran final, a la cual llegaron con más descanso, porque la S debía ganarse ese derecho en una serie ante la Liga.

“No pongo excusas, pero me parece un campeonato raro cuando un equipo que va a enfrentar una final juega dos partidos menos que el rival, eso no se da en ninguna parte del mundo. Pensé que habíamos aprendido de la vez pasada que no había gran final, pero parece que no aprendimos nada”, criticó el futbolista en declaraciones a Teletica Deportes.

Al ser consultado si prefería entonces otro formato, dio a entender que no solo se trataba de sus gustos, sino de un formato lógico para el fútbol: “¿Cuál equipo sale campeón jugando dos partidos menos que el rival? Eso en ninguna parte existe, todos juegan parejo”, reafirmó.

Eso sí, quiso dejar claro que le deba mérito al Herediano por conseguir su estrella 29, pero “se debe pensar un poco cuando se hace el torneo”.

Torres analizó el duelo que vio desde afuera y el cual empezó cuesta arriba con la expulsión de Wálter Cortés. Aun así, asegura, Saprissa siempre intentó ir al frente y eso les demostró el hambre por ganar el bicampeonato.

“Eso siempre es importante para lo que viene. Nos costó un poco al principio del torneo, nos costó entrar entre los cuatro y luego nos hicimos muy fuertes, eliminamos a un gran rival como Alajuelense y llegamos a la gran final”.

Pese a ello, la derrota afectó al camerino morado, reconoció David Guzmán, quien agregó que ahora les toca levantar cabeza, analizar sus errores y asumir la derrota.

“No es lindo ver a otro equipo celebrar, pero también es de tener humildad y darle las felicidades a ellos. No vamos a poner excusas, fueron dos partidos muy parejos, pero cometimos algunos errores y en una final no se pueden cometer errores, jamás. Debemos asumir esto”.