“Tuve la suerte de que cuando yo estaba en la reserva de Boca, él ya estaba en Boca, había vuelto de España. Tenía compañeros míos que estaban en Primera, después me subieron a mí y él no sé, pero me empezó a saludar. Un día me pidió el número, me invitó a comer y así nos empezamos a hacer amigos”, recordó.