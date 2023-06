Mariano Torres vislumbra lo que ningún saprissista quiere escuchar

Mariano Torres es el símbolo de Saprissa de los últimos cinco años. El volante argentino es el encargado de levantar la gradería con alguna jugada de mago, también anota golazos y ha logrado ser la voz del camerino del bicampeón. Sin embargo, en la previa de la pretemporada para la campaña 2023 - 2024 el futbolista decidió mandar el mensaje que ningún saprissista quiere escuchar.

Mariano admitió que a los 36 años ya piensa en el final de su carrera. El mediocampista es claro: “la edad pesa y pesa”. El jugador no se anda con rodeos y es claro en asegurar que de momento solo valora jugar el año y medio restante que le queda de contrato y ya después vendrán las evaluaciones, pero su forma de hablar deja entrever que colgar los botines es una opción fuerte.

“Lo que me veo es lo que me queda de contrato que es año y medio, después veremos cómo llego al final de ese año, pero tampoco me veo mucho tiempo más. Tengo 36 años, me siento bien, pero también hay que ser consciente de que la edad pesa y que no son pocos 36 años”, dijo.

Torres llegó a Costa Rica a mediados de 2016 y desde entonces ha sido titular indiscutible y en los últimos torneos se volvió el capitán morado.

Según el líder tibaseño, lo que le ha permitido competir a un nivel alto pese a su edad son los cuidados que ha tenido fuera del campo.

“Que pesa, pesa, pero tengo claro qué es lo que tengo que hacer bien cada día, qué tengo que comer bien, descansar, me tomo en serio que un jugador de Saprissa debe ser jugador 24 horas. Entonces trato de estar en todos los detalles y eso me ayuda a los 36 años a estar bien. Soy consiente de mi edad aún así”, recalcó.

Sobre su vida después del fútbol, el argentino aclaró que prefiere ir día a día. De hecho sus metas son a corto plazo y de momento lo único que se plantea es conseguir el tricampeonato con Saprissa y arrasar además con el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana.

“Siempre que va a empezar un nuevo torneo hay nuevas ilusiones, esperanzas, contento de estar en este país que quiero mucho. Solo queda pensar en el próximo torneo que será más difícil porque un tricampeonato será muy complejo. Si para conseguir un ‘bi’ tuvimos que esperar 10 años, solo hay que pensar lo que puede costar un tricampeonato”, añadió.

Torres lo que prácticamente descartó es una salida del Saprissa.

Mariano confesó que en el pasado reciente estuvo cerca de irse al fútbol de México, pero al final su amor por la morada no lo dejó.

“Si se han dado, pero ya ahora últimamente no, en su momento tuve alguna posibilidad pero no me terminó de convencer, siempre me convenció quedarme acá. En este país no voy a jugar con otra camiseta, en su momento tuve un chance en México pero no se concretó tampoco, la idea siempre fue quedarme acá”. finalizó.

Sobre el torneo que viene y los refuerzos que han sumado otros competidores como Herediano, con Deyver Vega, Elías Aguilar, Allan Cruz, entre otros, o Alajuelense con Michael Barrantes y Joel Campbell, el número 20 dijo que él prefiere concentrarse en su equipo y que cada plantel es libre de buscar los refuerzos que considere necesarios.

“Saber que lo que ya ganamos ya pasó, solo pensamos en repetirlo, lo ganamos, lo disfrutamos, pero ya pasó. No nos podemos quedar con eso, porque lo que viene hay que buscarlo también. Empezamos de cero, tenemos tres torneos por delante, pero tenemos mucha ilusión. Hay un equipo bárbaro, y eso es muy importante para el equipo”, concluyó.