Y agregó: “Mi honestidad, mi palabra de persona, mis valores que me impregnaron mis padres me inclinaron para venirme a Liga Deportiva Alajuelense y me tiene la vida aquí. No estaba en mis planes, pero me tiene la vida acá y soy un fiel creyente de Dios, donde la vida usted no tiene que planearla, sino que vivirla y hoy estoy acá, aunque ustedes no lo crean, estoy muy feliz”.