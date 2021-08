Marco Herrera: ‘El mejor once es el que más nos sirva para jugar contra Alajuelense’

Marco Herrera dirigió el encuentro ante la sanción de Mauricio Wright. Fotografía Albert Marín (Albert Marín)

-- ¿Qué fue lo más importante de la noche para el equipo en el triunfo 4 a 0 sobre Jicaral?

Nosotros siempre destacamos el funcionamiento, porque del lado nuestro tenemos que ocuparnos de que el equipo funcione bien y obviamente encontrar goles rápido te dan tranquilidad. Es algo que habíamos hablado con los muchachos, que necesitábamos buscar los goles. Hoy lo hicimos y eso condiciona el partido.

-- En todos los partidos de la temporada el delantero titular es Orlando Sinclair. ¿Qué ven en él para que sea el titular?

Hoy está jugando Orlando, no es un tema de si es mejor que Ariel Rodríguez o mejor que David Ramírez, que son los ‘9′ nominales. Es un tema que él es el elegido, tiene ciertas cualidades que en este momento creemos son importantes para iniciar con él, pero mañana puede ser Ariel y pasado mañana David, no tenemos que escatimar nada porque tenemos tres jugadores muy diferentes pero que nos pueden dar la mano.

-- ¿Qué piensa del momento de Jimmy Marín?

Es claro que es un extraordinario jugador, es un muchacho que conozco bien, lo subimos en 2014 o 2015 y ya nos mostraba ciertas cosas, es inquietud que tiene en la cancha, es poco controlable para el rival cuando anda bien. Es de darle confianza, de dejarlo hacer, corregirle cosas obviamente, pero creo que cuando uno lo deja ser feliz hace cosas maravillosas.

-- Jimmy se dio un golpe fuerte cuando fue a Copa Oro y jugó solo tres minutos. ¿Eso le encendió alguna chispa a él?

Fue un golpe duro, pero siempre fue respetuoso, y nosotros también, con el técnico de la Selección Nacional. Él se ha dedicado a hablar en cancha pero esto no es nuevo, ni porque no jugó. Este Jimmy que están viendo es el mismo que cerró el torneo, con un nivel alto de desequilibrio. Estoy seguro que en algún momento le dará la oportunidad que él anhela. Él lo hace callado en la cancha, así de respetuoso que fue en la Selección es en Saprissa, es parte de su ADN, se dedica a jugar y es feliz en la cancha.

-- ¿Cómo es la elección de capitanes en Saprissa? ¿Por qué hoy fue Aarón Cruz?

Tenemos líderes bastante marcador y también estamos creando líderes. No podemos depender siempre de los mismos. Esta institución es muy grande y todos hemos pasado, pero hay otros que deben tomar la batuta. Aarón tiene algunos rasgos por los cuales, tanto Mauricio como yo, se decidió darle la cinta a él. Los demás líderes son respetuosos y saben lo que buscamos.

-- ¿Quién llega mejor al clásico?

Creo que ya sería reiterar que es otro partido y que no importa el momento de cada uno. Alajuelense viene para arriba, vienen tomando confianza, jugando con algunos jugadores diferentes y es una planilla muy completa, profunda. Le soy sincero, uno nunca puede decir que está por encima, se debe demostrar y hablar en la cancha con una pelota de fútbol. El sábado el gran ganador será el aficionado, porque creo que será el clásico muy intenso. Hay que ganar, pero no jugamos solos, intentaremos cerrar con victoria.

-- ¿Jugará el mejor once en el clásico o hará rotación?

El mejor once diríamos que es el que más nos sirva para jugar contra Alajuelense. Tenemos una planilla muy calificada, jugadores con diferentes características, si uno no juega hoy es porque necesitamos otras características, eso viene del estudio que haremos de Alajuelense. Aunque nos conocemos bien, siempre hay detalles para estudiar, para explotar debilidades y ellos hacen lo mismo. Más allá del mejor once es sacar el que nos sirva para ganar.