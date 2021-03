Sí, totalmente. El domingo lo decía. Me gusta mucho conversar y me decían ‘te ves más ancho, más fuerte’. Las personas lo notan y a mí me ha ayudado muchísimo. Desde que sales del entrenamiento en cancha y llegas al gimnasio y tenés todo para seguir creciendo, ya no solo futbolísticamente, sino físicamente en todos los sentidos y en todos los aspectos.