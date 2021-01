“Uno tiene que adaptarse a la filosofía que tiene el equipo, que viene trabajando hace mucho tiempo y de buena manera. Como han venido pasando los días, a pesar de que no hemos trabajado a fondo tácticamente, en mi caso se me hace fácil cuando tienes jugadores inteligentes y te meten en la dinámica del partido. Por ahí uno cambia un poquitico, de no tirarse tan atrás como al profe no le gusta y mantenerse de la dinámica cerca. Por todos los sentidos muy bien, al final el equipo me acuerpó”.