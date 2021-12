Marcel Hernández se disculpa con afición de Alajuelense por ‘objetivo no alcanzado’

Marcel Hernández marcó nueve goles en el Apertura 2021.

Cuatro días después de que consumó la eliminación de Alajuelense en el Apertura 2021, Marcel Hernández decidió escribir un mensaje en sus redes sociales. Lo pensó mucho y también quería que sus palabras fueran las correctas.

Fue la manera que el delantero cubano encontró para acercarse a esa afición rojinegra golpeada tras un nuevo fracaso.

Pero rehuir a esa palabra al igual que Albert Rudé y que resulta tan difícil de pronunciar para algunos, pero que para líderes como Bryan Ruiz es la definición tal cual de cuando no se logra algo, no cae nada bien entre los simpatizantes manudos.

Rudé había dicho que lo ocurrido en la Liga no lo definía como fracaso, sino como objetivo no conseguido; mientras que Marcel se refirió a este traspié como objetivo no alcanzado.

“Ya hoy con la cabeza más fría, en lo personal les quería pedir una respetuosa disculpa por el objetivo no alcanzado, les puedo asegurar que tanto nuestra dirigencia, cuerpo técnico, mis compañeros y en general todo el material humano en Liga Deportiva Alajuelense solo trabajamos para ganar campeonatos”, mencionó Marcel Hernández.

Indicó que de su parte le quería dar un enorme gracias al liguismo por ese apoyo incondicional que siempre les dan, ya sea en la casa rojinegra o en cualquier parte del país.

“Ustedes son parte muy importante en esta, su institución. Mis compañeros y yo seguiremos dándolo todo como siempre lo hemos hecho dentro de la cancha para seguir alcanzando esos títulos que todos queremos”, destacó.

Además, se refirió a su rendimiento particular. El atacante cubano afirma que en lo individual siempre ha saltado a la cancha a darlo todo, sea de titular o suplente.

“100% comprometido con mi cuerpo técnico y compañeros y siento que he podido aportar con anotaciones, asistencias a mis compañeros y etcétera. Pero también estoy claro que tengo que seguir trabajando para lograr la excelencia y para eso seguiré necesitando el apoyo que desde que llegué me han dado en esta, la institución más grande de todo Centroamérica”.

El mensaje de Marcel Hernández se viralizó y las reacciones son equiparadas. Algunos le reclaman la escena que en medio golpe recién recibido por la afición y en plena cancha, él fue a pedirle la camisa a Kendall Waston.

Sin embargo, se pueden leer múltiples comentarios indicándole que al menos dijo algo, a diferencia de otros en el club que se refugian en el silencio.

Tal es el caso de Dauber Delgado, quien apuntó: “Es de valientes disculparse. La afición agradece su gran esfuerzo y empeño por la institución manuda. Hay que mejorar mucho y vendrán las oportunidades”.

Mientras que Frederich Schmidt citó: “Dar la cara y pedir disculpas es de varones. Pocos lo hacen y esto demuestra respeto para la verdadera afición manuda”.

En el Apertura 2021, Marcel Hernández jugó 1.630 minutos distribuidos en 25 partidos, de los cuales, en 19 fue titular. El cubano marcó nueve goles y sirvió cuatro asistencias.

Además, según las estadísticas de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), el delantero generó un total de 60 remates, con 19 a portería; recibió 35 faltas, hizo 22 y lo amonestaron en cuatro ocasiones.