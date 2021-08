Marcel Hernández refuta con números a quienes critican su rendimiento en Alajuelense

Marcel Hernández se vio con más movilidad que en otros partidos, estuvo asociado con el balón y llegó a cuatro goles en el torneo. (Alonso Tenorio )

Que Marcel Hernández apareciera como suplente fue una novedad en Alajuelense. Al entrar de cambio, el cubano se hizo sentir en la cancha y ayudó a la Liga con un gol, en la victoria de 4-1 contra Herediano.

El cubano fue uno de los encargados de atender a los medios en vivo en la previa del juego mucho antes de que se entregaran alineaciones. Esa era una señal de que él no formaba parte del once de Luis Marín para ese juego.

“Al final acá nos debemos a decisiones técnicas y tenemos que estar siempre punta de pie, siempre tenemos que estar listos, siempre apoyando a los compañeros. Me toca ir desde el banco y apoyarlos es lo más importante, yo creo que esto al final es de todos y si por decisiones tácticas estoy en el banco”.

Él no encuentra una explicación al flojo arranque de la Liga. Lo achaca a que quizás hay un estudio más fuerte por parte de los rivales y cree que el campeonato se ha vuelto más competitivo.

“Nos ha costado muchísimo, sobre todo en el tema de bola muerta. Hemos sufrido un poquito en ese sentido. Hemos hablado entre nosotros, sabemos que antes no éramos los más buenos ni ahora somos los más malos, estos son momentos que todos pasamos, todos los clubes lo pasan y nosotros como club grande también”, citó Hernández.

Aplicó algunas de las palabras que les ha dicho Marín, al expresar que deben pensar en lo que viene y no en lo que ya pasó.

“Tenemos un grupo maduro que ha entendido que estas cosas suceden también y que tenemos que tener la valentía de pararnos”.

Marcel Hernández fue suplente y cuando ingresó puso mucho empeño en ayudar al equipo. (Alonso Tenorio )

Hernández es muy señalado porque da la impresión de que no marca tanta diferencia. Sin embargo, él refuta esas apreciaciones en su contra.

“Yo difiero de esas cosas, cuando me hablan de bajar rendimiento entonces yo hablaría de 11 goles y siete asistencias en el torneo pasado, que fui subgoleador y en este momento soy el subgoleador. Yo difiero de lo que es bajar el nivel”.

Apuntó que hay cosas que la gente no sabe, como la disposición táctica.

“Yo me debo a una disposición táctica, yo tengo que hacer caso y entonces hay un orden, hay cosas que respetar, hay temas diferentes que la gente no entiende”.

Al consultársele más sobre eso, aseguró que hay cosas de las que obviamente no puede hablar, pero que para él, sí tiene el rendimiento que quiere.

“Simple y llanamente son disposiciones tácticas que no voy a alegar porque iría contra las cosas que hacemos internamente, pero quizás el hecho que entre en menos contacto con la pelota es una disposición táctica.

“Si eso lo vas a llevar al término de jugar mal, tendría que respetar esa decisión de ustedes (periodistas), pero los números no lo representan así. Por eso difiero”.

Contra Herediano, Marcel Hernández marcó un gol y Alex López sirvió dos asistencias. (Alonso Tenorio )

Añadió que no verse en el once estelar de la Liga lo tomó con madurez.

“De buena manera, tenemos que apoyar al grupo y estamos a las órdenes del profe. Nosotros entendemos, porque somos profesionales, lo que nos toca hacer y me toca alentar a los compañeros y si me toca entrar de cambio, ayudarlos, esa es la mejor manera de hacerlo. Entendemos los roles, me toca desde la banca y eso no es un problema para nadie, al menos para mí no lo es. Tenemos que entender muchas cosas”.



— “Yo soy mi primer autocrítico, yo me doy muy duro, pero no puedo dejar que la gente crea otras cosas que no son, porque mis números no reflejan eso. Si mis números reflejaran lo contrario, yo te dijera sí, seguramente he bajado mi nivel. Seguramente ahora hago menos contacto con la pelota y eso es lo que la gente a lo mejor no entiende”, Marcel Hernández.

Insiste en que sus números son buenos, porque en todos los torneos pelea por el goleo y por ser el mejor extranjero.

“En estos momentos estoy para ayudar al grupo y el grupo muchas veces me necesita arrastrando marcas, cosas que la gente a veces no entiende. Por eso estoy tranquilo conmigo mismo”.

Dice que la única deuda que tiene, al igual que sus compañeros, es lo sucedido en el torneo anterior.

“Hay una deuda entre nosotros y para con la afición que tenemos que saldar obligatoriamente por la institución en la que estamos y lo que representamos. Pero de acuerdo con el rendimiento que se achaca, yo difiero en todos los sentidos”.

Hernández le anotó a Herediano y llegó a cuatro tantos en el Apertura 2021, escoltando a Johan Venegas, que lidera el goleo con 5 perforaciones.

Según los datos del periodista y estadígrafo Christian Sandoval, Marcel sigue siendo determinante donde juegue, porque en la Liga lleva 15 goles y 7 asistencias en 25 partidos.

“Ha estado en cancha 1.980 minutos con 22 presencias en gol, o sea, anota o asiste cada 90 minutos en promedio. ¿Dónde está la deuda?”, reseñó el director de deportes de Teletica Radio en su cuenta de Twitter.

El juicio

Marcel Hernández tiene una situación extra cancha. Desde hace tres años enfrenta un proceso por una demanda judicial en la que se le atribuyen cuatro presuntos delitos de violación en perjuicio de una menor de edad.

El futbolista fue sobreseído en dos ocasiones, pero a principios de junio, el Juzgado Penal de Cartago ordenó que debía ir a juicio.

Recientemente, las partes fueron citadas para el debate, programado para los días 29 y 30 de abril de 2024.

¿El caso lo desconcentra? “Es algo con lo que he vivido, que he tenido que pelear y luchar con eso, yo me siento tranquilo porque sé que soy inocente y una de las cosas que hoy estamos peleando con mi abogado es hacer el juicio ya. Si no fuera inocente no quisiera hacer el juicio, pero yo hoy peleo hacer el juicio ya. Si es mañana, es mañana. Yo quiero hacer el juicio ya”, respondió el cubano.

Y agregó: “Pero en eso estamos, ya se presentaron documentos y por ese lado estoy tranquilo, no me desconcentra. Creo fielmente que mi rendimiento ha sido muy bueno y eso lo represento en números, no en palabras”.

