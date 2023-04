Marcel Hernández reconoce su error pese a dudas de Paulo César Wanchope

Paulo César Wanchope levantó suspicacias por la expulsión que sufrió Marcel Hernández la semana anterior y con sus palabras quedó claro que duda del arbitraje. Sin embargo, el propio jugador reconoció que sí se equivocó y cometió un error que ameritaba un castigo.

Hernández se mostró dolido por el fallo que le costó dos partidos de suspensión (Saprissa y Herediano). Así mismo, se desmarcó de lo que quiso dar a entender el técnico, sobre situaciones extrañas que supuestamente iban a pasar en el cierre de la fase regular del Torneo de Clausura 2023.

Marcel Hernández apoyó a sus compañeros desde las gradas, en el duelo en el que Cartaginés empató 1 a 1 con Saprissa, en la fecha 18 del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

“Más allá de que no me gusta, no quiero y estoy muy triste, pues todo en la vida pasa por algo. Sí cometí un error y si hubiera sabido que eso era roja, la verdad que no lo hubiera hecho”, explicó el delantero previo al duelo con los morados, que finalizó 1 a 1.

Al isleño se le preguntó directamente: ¿Cómo explica lo que pasó?

Su respuesta fue contundente: “Sí, hubo una equivocación de mi parte. Lo que me duele es que no estaba enojado, sino que hice el gesto sin estar molesto. Es lo que más me duele, porque no fue que salí del partido o estaba enojado, sino que se dieron temas anteriores (durante el juego) y ahí surgió la equivocación. Ahora me queda aprender de esto”.

Wanchope no entendía por qué el árbitro Brayan Cruz le mostró la roja a Hernández, pese a que en las imágenes de FUTV se observó claramente lo que hizo el “9″. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol catalogó lo sucedido como “gestos obscenos en contra de un adversario”.

El problema para los blanquiazules es que perdieron al futbolista que marcó seis goles en los seis partidos en los que el club registró victorias y no lo tuvo frente a los morados (sábado anterior) y tampoco estará en el duelo clave contra Herediano (jueves, 8 p. m.).

En la Vieja Metrópoli, la dirigencia no hace drama y también reconocen que su figura falló, en parte por provocaciones del rival. Igualmente, no culparon al réferi.

“Es complicado el tema de las provocaciones, hablé con los jugadores de que hay saber manejar esas situaciones, pero todos somos seres humanos y en el momento reaccionamos. Marcel es consciente de lo que hizo, asume su responsabilidad, pero Cartaginés también sabe jugar sin Marcel y no dependemos de él, lo que es bueno para nosotros”, añadió Leonardo Vargas Masís, gerente brumoso.

Hernández suma 11 tantos en el certamen y volverá para la jornada 20, cuando los brumosos reciban a Alajuelense (domingo 24 de abril).