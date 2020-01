“Sí veo y visualizo un campeonato en el que anote 20 goles, porque me veo peleando la final y si me proyecto ahí, me veo anotando y ayudando al grupo con goles. Obviamente no solo voy a anotar yo, lo harán muchos jugadores y espero que sea así por el beneficio del grupo. Siempre pienso en hacer lo positivo para el equipo y si no alcanza, debo hacer el doble”, manifestó el atacante.