“Nunca me lo imaginé porque siempre le comento a la gente que para mí lo más importante es la oportunidad y en Cuba no tenemos la oportunidad, entonces, cuando uno se sienta a soñar no puede soñar con esta oportunidad. Fue una decisión difícil de dar el paso y el salto, de dejar a mi familia para jugar profesional, sentí que lo había hecho tarde, tenía 25 o 26 años y por ahí pesaron muchas cosas. Entendí que el sacrificio valía la pena y había que seguir escalando y la idea es eso, pensar que no hay un techo, que tenemos que seguir creciendo. Si me preguntan que si lo esperaba, no lo esperaba. Hoy lo tengo y trato de cuidarlo lo más que puedo, porque para mí vale mucho”, reflexionó.