“Nosotros los delanteros vivimos de goles, más allá de que en el equipo en el que estoy se te exigen goles, pero también se te exige jugar bien al fútbol y eso es algo que yo valoro mucho, el jugar bien al fútbol. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, siempre tratando de cumplir con todo lo que pide el profe, al confianza que también me ha dado la directiva, que me han dado los jugadores, porque son todos. Al final, poco a poco que vamos trabajando vamos encontrando la mejor versión no solo de Marcel, sino de todos como grupo”.