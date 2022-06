Marcel Hernández espera que la tercera semifinal sea la vencida

El dicho popular dice “a la tercera va la vencida” y Marcel Hernández, delantero de Cartaginés, espera que se haga realidad.

El cubano enfrenta su tercera semifinal con los brumosos, en el Apertura y Clausura 2020 junto a su equipo fue eliminado ante Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El consuelo para Marcel tras la eliminación fue haber sido designado mejor extranjero en el Apertura y declarado goleador del Clausura con 14 anotaciones.

Hoy Hernández no solo posee un gol más que en ese Clausura del 2020 y puede aumentar la cuenta, sino que según él, Cartaginés es otro, es un cuadro con más colmillo.

“Sentimos que tenemos un grupo muy maduro, altamente competitivo”, comentó el delantero, quien agregó que en estos choques que se inician el domingo frente a Herediano debe pesar la experiencia de varios futbolistas del conjunto blanquiazul.

Respecto a las semifinales anteriores que jugó con Cartaginés, Marcel Hernández, consideró que el plantel de ahora cuenta con mayor experiencia y ante Herediano buscarán que se imponga el peso de los futbolistas con mayor trayectoria. (Rafael Pacheco Granados)

“Buscaremos los de más experiencia poner todo en función del grupo. Hay que manejar las emociones y no desesperarse”.

Marcel destacó tener claro cómo se ganan las semifinales y qué hacer para no verse sorprendido por el adversario.

“Estas fases generalmente la ganan quienes menos le anotan, hay que estar pendientes de los pequeños detalles, porque estos pasan factura” y en defensa durante la etapa regular, Cartaginés tuvo algunos despistes que terminaron con el balón en la red.

“Para nadie es un secreto que somos un equipo que anota mucho, pero también nos concretan mucho, junto al cuerpo técnico hemos buscado ese balance para atacar y defender”.

Marcel detalló que con la llegada de Mauricio Wright y Greivin Mora, el grupo ganó en los trabajos efectuados de cara a los partidos contra el conjunto rojiamarillo.

“Ha sido un bonito complemento, nos ha dado ahí un plus más en la parte defensiva. También el manejo de intensidad, el carácter al recuperar la pelota y tenerla, así como un balance entre ofensiva y defensiva”.

Sobre el primer duelo el domingo a las 11 a. m. en el Estadio Fello Meza, el goleador manifestó que va a ser trabado, difícil, pero para lograr los objetivos deben superar los primeros escollos.

“La exigencia es el campeonato y vamos a intentar imponernos en las facetas del juego, intentaremos trascender. Trataremos de hacer siempre lo mejor posible, dar nuestro máximo esfuerzo”.

Hernández resaltó que están muy bien preparados, luego de los fogueos que tuvieron en México con empate a cero frente a Raya2 Expansión y derrota 2 por 1 contra los Rayados del Monterrey.

“Este mes ha sido muy productivo para enfrentar las semifinales de buena manera. Los jugadores de experiencia hemos tratado de dar ese tono final, esa tranquilidad de cara a lo que se viene”.

Y fiel a su estilo, Marcel tiene en mente anotar, por algo es el máximo artillero del torneo, pero aclaró que superar a Herediano no depende únicamente de si él anota o no.

“Esto lo gana el equipo no un jugador o dos, sino los once y los cinco que ingresen de cambio. Para tener los goles que poseo, necesito de todos los compañeros, yo no hago los goles solo. Esos 15 tantos es el trabajo que se hace desde atrás hacia adelante”.

El cubano confía en que Cartaginés le va a competir bien a Herediano, comentó que se han preparado bien y la motivación está al tope y buscarán golpear primero, como ya lo hicieron en la fase regular cuando como locales vencieron 1 por 0 a los florenses.