Marcel Hernández destapa su ‘secreto’ con Saprissa y Juan Carlos Rojas contradice

Marcel Hernández es directo y sincero en relación con los acercamientos que tuvo con el Deportivo Saprissa en ventanas de transferencias anteriores para contar con sus goles y este viernes lo dejó más que claro en el programa A Fondo con del canal FUTV.

Hernández afirmó en el espacio televisivo de que ya tenía un acuerdo con los tibaseños, pero su contratación oficial se frenó debido a un movimiento en la red social de Twitter de saprissistas que consideraban que su llegada no era moralmente correcta.

[ ¿Alajuelense se llevaría la totalidad del dinero en una venta de Marcel Hernández? ]

Al respecto, tras consulta de La Nación, el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, aclaró de “que las decisiones de la institución no se toman sustentadas en comentarios de terceros”. Además, añadió de que no se referirán a opiniones de jugadores de otros clubes.

En el programa del periodista Gabriel Vargas se le consultó a Marcel sobre si hubo algún acercamiento de otros equipos cuando Alajuelense concretó su fichaje. En ese momento, el cubano aseguró de que la operación con los morados era casi un hecho, pero que se truncó por una serie de comentarios en redes sociales.

“No voy a decir mentiras, porque no me gusta. Me he caracterizado por decir las cosas de frente ¿Qué pudo haber faltado para que llegara a Saprissa? Y lo digo con toda la honestidad, nada. El trato con Saprissa se echó atrás por una señora que salió en Twitter, algo Ávila, ella me condenó antes de tiempo”, aseguró Hernández en el programa.

#AFondoCon || 🗣 Marcel Hernández " Tuve ofertas de muchos equipos, inclusive ya había firmado con Saprissa…"

🎙️ @GabrielVargas pic.twitter.com/OqTEBP0HKj — FUTV (@FUTVCR) March 26, 2022

Al mismo tiempo, el delantero del Cartaginés afirmó de que ya había firmado un contrato con los morados. “Me dolió mucho porque recuerdo que (Christian) Sandoval salió diciendo “hay una bomba en Tibás” y le dieron muy duro a él pensando que era mentira, pero no era así, yo ya había firmado”, añadió.

Al ser consultado sobre cómo fue que se deshicieron del contrato, Hernández dijo que esa posibilidad estaba latente por el caso judicial que enfrentó y del que lo absolvieron de toda pena por el momento, aunque podría llegar una apelación de la fiscalía.

El delantero Marcel Hernández volvió a hablar de su situación con Saprissa en el programa A fondo con del canal FUTV. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando los crecían los rumores de la llegada de Marcel al Saprissa, la exministra de Salud María Luisa Ávila se posicionó en contra de la contratación del futbolista por el juicio de violación que en aquel entonces enfrentaba el cubano. El viernes, Ávila comentó de que le “achacan toda la responsabilidad” de la no contratación como si ella hubiera intervenido en la transferencia.

“¿Por qué no le preguntan a Presi Morado? Como usted dice yo no le aportó nada al equipo, así que cero poder”, escribió la exministra en Twitter. Además, la médica cuestionó la posibilidad de que un contrato se rompa con tanta facilidad en un equipo por un solo comentario en redes sociales de una aficionada, algo que, según indicó Juan Carlos Rojas, no tiene ninguna injerencia en las decisiones.

[ Marcel Hernández recibió otra buena noticia desde Cuba ]