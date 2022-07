Macotelo fue el héroe y el villano

Su ingreso, al inicio del segundo tiempo, le cambió por completo la cara a un juego tan enredado como aburrido. José Macotelo le imprimió a Belén la picardía que necesitaba para iluminar el camino al gol. Generó las mejores acciones ofensivas de los locales y asistió a Ariel Santana en la apertura del marcador. Esa fue su proeza.

Sin embargo, falló un penal apenas con tres minutos sobre el terreno de juego, y a tres minutos para el final salió expulsado en una polémica acción que, a criterio de muchos, originó el empate santista.

“Todo el mundo vio la jugada. No fue un reclamo airado, solo dije que era tiro de esquina porque el portero la botó, pero el árbitro (Jeffrey Solís) fue muy prepotente”, afirmó el ariete belemita.

Aunque Macotelo aseguró que su acción no fue determinante para que se les escapara la victoria, el técnico Vinicio Alvarado no compartió su opinión.

“Sin mucho esfuerzo, Santos se lleva un punto, producto de que el árbitro se equivoca. Vengo de verlo en el video: primero, la jugada sí era tiro de esquina, después, no me explico por qué expulsa a Macotelo... No tiene sentido equivocarse así, sobre todo porque en la misma jugada nos cae el empate”, subrayó.

En la otra acera, César Eduardo Méndez, se mostró satisfecho porque, a falta de dos juegos para que termine la primera vuelta, Santos sigue sólido en el cuarto puesto.