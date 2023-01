Luis Miguel Valle pasó cuatro días sin saber que sufrió un infarto al correr 40 minutos

Luis Miguel Valle tiene 33 años, recién en abril del año pasado dejó el fútbol profesional, sin embargo en agosto del 2022 sobrevivió a un dolor de pecho que se le alargó por una noche entera y unas horas... Al final los estudios dijeron que era un infarto.

El exjugador de Alajuelense y cinco veces campeón nacional nunca se imaginó lo que estaba enfrentando, pero cuando supo no esconde que el miedo lo atacó, ya que la situación fue crítica aunque sus síntomas no lo hicieran ver así. Tan fuerte fue el impacto en el corazón de Valle que le dijeron que su vida de deportista fue la que evitó ‘lo peor’.

“El 19 de agosto estaba tranquilo y salí a correr un rato, cuando comencé a sentir un dolor en el pecho, algo normal no fuerte, pero sí incomodó... Yo seguí como si nada y estuve haciendo actividad durante 40 minutos, lo que más me extrañó después fue que el dolor al día siguiente todavía lo tenía, por lo que preferí ir a verme”, recordó Valle.

Para su diagnóstico, el exjugador buscó a su médico de confianza, el exdoctor de la Liga, Alfredo Gómez.

“Él me revisó, el electrocardiograma no salió muy bien y se procedió a hacer análisis y se confirmó que tenía problemas en el corazón. Me dijeron que había tenido un infarto. El 23 de agosto me internaron de emergencia”, explicó.

Luis Miguel contó que se sometió a varios exámenes y dos procedimientos que hoy son claves para su estabilidad: un cateterismo, en el que se descubrió que una de sus arterias estaba bloqueada.

“Me hicieron pruebas de esfuerzo, me hicieron un cateterismo y ellos pusieron dos resortes para abrir la arteria y limpiar la obstrucción, sin embargo el corazón quedó dañado, por lo que tuve que ir varios meses a rehabilitación”, contó.

Por la mente de Valle pasaron recuerdos y circunstancias de vida, por ejemplo él siempre tuvo claro que sus pruebas cardiacas cuando estaba en la Liga salieron bien, por lo que no entendía muy bien lo que sucedía.

También, el agradecimiento se apoderó de sus pensamientos.

“Solo Dios, solo a Él le puedo agradecer, porque a como el corazón soportó, pudo no soportar. No deja de asustar tener un infarto, por supuesto uno se pone a pensar que apenas tengo 33 años, tengo una vida por delante”, expresó.

Luis Miguel estuvo por tres meses en el programa de rehabilitación cardiopulmonar del Hospital San Juan de Dios. Ahí volvió a tomar tono físico, pero además según los médicos consiguió regenerar la parte de su corazón afectada.

“Después de que salí del programa de rehabilitación, los resultados fueron buenos y se me da el aval de hacer deporte de alto rendimiento, por supuesto con una adaptación previa porque tuve que comenzar de cero. Pero bueno, sin embargo obviamente me pican los pies, pero estoy muy tranquilo y no está en mis planes continuar jugando”, dio a conocer.

Según Valle la teoría de los especialistas es que su falla cardíaca se dio por genética, porque no hay indicios de mala alimentación, ni estrés.

“Yo tengo que agradecerle al doctor Alfredo Gómez porque es un ángel para nosotros, yo lo conozco a él, porque estoy en la Liga desde los 13 años, ahora me lo topo en la vida y me ayuda con este problema, igualmente a la gente del San Juan de Dios y los doctores de rehabilitación cardiopulmonar, que es un programa espectacular”, finalizó.

Luis Miguel Valle también integró procesos de Selección Nacional.