Luis Marín: ‘He vuelto a casa. Vengo con deseos de aportar’

Luis Antonio Marín volvió a Alajuelense; ahora como entrenador luego de la salida de Andrés Carevic.

Luis Antonio Marín es el nuevo timonel de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

El nuevo timonel manudo fue presentado este lunes por la tarde en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares de Alajuela, y esto fue parte de sus primeras declaraciones como jefe del banquillo rojinegro. Junto a él llega Harold Wallace como asistente técnico, ambos por un año.

“Estoy muy contento, agradecer a Agustín Lleida, a la directiva, en un proyecto muy lindo e importante y vengo con todo el deseo de aportar”, empezó comentando Luis Marín.

¿En qué momento de su carrera le llega esta oportunidad?

Me llega en un excelente momento, me siento totalmente capacitado para dirigir este proyecto, estamos en un momento justo y con muchas ganas.

¿Cuál es su opinión de Bryan Ruiz?

Es una institución dentro de la Liga, referente de nuestro fútbol, lo apreciamos y respetamos. Esas críticas a él son injustas y trataremos de sacar el mayor provecho de él, por su experiencia y liderazgo.

Usted soñaba en regresar a la Liga. ¿Qué le hace falta a la Liga para revertir el mal momento que pasa?

Creo que me llega en el mejor momento, estoy muy contento. Siempre he dicho que me gustaría estar acá, he vuelto a casa, donde estuve más de 15 años. Amamos la institución y la respetamos.

¿Promete salir campeón este semestre?

Venir a prometer un título… con solo el hecho de estar aquí, uno sabe la obligación que hay en esta institución de que es ganar, tratando de buscar ganar. Yo sé dónde estoy ubicado, acá la exigencia siempre es ganar cosas.

Luis Marín y Harold Wallace Luis Marín es el nuevo técnico de Alajuelense y Harold Wallace su asistente. Estos trofeos los ganaron como jugadores rojinegros. (Alajuelense )

¿Qué les dice a quienes están en contra de su nombramiento?

Le digo a la gente que confíe en nosotros, somos de trabajo, daremos todo para que este equipo esté donde tiene que estar.

¿Podría pedir algún refuerzo?

La plantilla la conocemos muy bien, está bien equilibrada, estamos bien, es competitiva, es para ganar campeonatos. Se fue Jurguens Montenegro pero recuperamos a Andrés Gómez. Si vemos que hay alguien que venga a aportar, lo valoraremos. La idea del club es ver lo que produce, lo que bien desde abajo.

¿Cuáles serán sus leyes dentro del club?

Un club como la Liga no tengo que venir a imponer, aquí hay jugadores profesionales que saben que debe cumplir horarios, respeto, trabajo, que primero está el equipo que lo individual. No hay que venir con un látigo, pues no jugadores profesionales que deben cumplir reglas.

¿Cuál será el primer mensaje para los jugadores?

Vamos a rápidamente a poner nuestras reglas, conversar con ellos, convencerlos que tienen gran capacidad, que son excelentes jugadores, que sientan la confianza de que pueden hacerlo como lo han hecho este tiempo atrás.

A Andrés Carevic se le criticaba que dominaba la fase regular pero no ganaba el título. ¿Cómo analiza esto?

Por supuesto que estamos claros que acá han hecho una excelente labor y que la anterior gestión hizo cosas espectaculares y eso es de alabar, pero por la forma en como se juega el torneo no fue campeón. Debemos ser fuertes en la fase regular y ganar las decisivas. La experiencia está.

¿Ya está inscrito?

Sí, pero tengo que cumplir dos partidos de castigo por lo que no estaré ante Santos ni Herediano.

¿Deben reforzar la zona de ataque?

Sabemos que Jurguens se fue y era importante, pero se recupera un muchacho interesante, como Andrés Gómez. Por ese lado tenemos una solución, pero valoraremos más y si se necesita alguien que aporte, lo haremos.

¿Cómo levantar el ánimo de estos jugadores?

Hay un buen plantel, buenos jugadores, la Liga ha ido evolucionando mucho, para beneficio del fútbol de Costa Rica. Los jugadores saben lo que representa esta institución y a los jóvenes enrumbarlos para que sepan sobre la institución en la que están.

¿Cuáles son los dos rivales de más peso?

Hay que respetarlos a todos, es ir partido a partido. No es solo dos rivales, hay que ganar todos los partidos.

¿Qué Liga espera?

Me gustan los equipos equilibrados, que sepan atacar muy bien cuando tengan que hacerlo y defender muy bien cuando tengan que hacerlo.

¿Hay presión diferente por haber sido exjugador?

He tratado de hacer las cosas diferentes, quizás algunos excompañeros dieron el salto a dirigir prácticamente cuando se retiraron. Nosotros hemos ido madurando de a poco. Espero que nos vaya muy bien, estoy seguro que nos irá muy bien y sé de la calidad de la plantilla.

¿Es esta la gran oportunidad de su carrera?

Estamos en una oportunidad lindísima y queremos aprovecharla al máximo.

¿Cuántas ganas tiene de que pasen los dos juegos de castigo para estar en el banquillo y qué tanta importancia le da a la parte mental?

Por dicha jugamos miércoles y sábado y estaremos disponibles el próximo partido. La parte mental es clave para que el rendimiento sea mejor y trataremos de trabajar esa parte.