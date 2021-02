Creo que sí. La gente ha visto que hice carrera propia y me he desligado completamente de ellos, me parece que la gente me ve diferente. Actualmente no tengo ninguna relación con ellos, más allá de lo que me puedan preguntar. Estamos totalmente ajenos a esa relación y hoy hice mi propia carrera. Pasé siete años en la Fedefútbol como asistente, luego dos años y medio como técnico en los cuales he vivido diferentes etapas. Creo que ya estoy preparado para dar ese paso y espero sacarle provecho.