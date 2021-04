Como todos los partidos que nos quedan, será de vida o muerte, de finales. Algunos partidos no serán tan bonitos, porque los dos equipos estamos urgidos de ganar. Estamos con la presión de clasificar y posiblemente no será tan sencillo, ni para ellos, ni para nosotros. Serán partidos duros, difíciles, cerrados. Respetamos a un rival como Saprissa, independientemente de que como nosotros no ha tenido buenos resultados, a excepción del miércoles que ganaron. Es un rival de jerarquía, de respeto, de tradición, por lo que sabemos que no podemos confiarnos. Los dos equipos vamos súper obligados, súper presionados y será un partido muy cerrado y muy difícil para ambos.