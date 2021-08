Luis Marín: ‘Tenemos mucha gente resentida, golpeada, cansada, muy cargada’

Luis Marín dirigió a la Liga por primera vez pegado a la raya, pues ante Santos y Herediano lo hizo desde las gradas. (Prensa Alajuelense)

Después de que Alajuelense venció 2-1 a Guanacasteca en el Estadio Chorotega, Luis Marín dejó entrever su preocupación por la saturación de partidos en este semestre y el poco tiempo para trabajar.

“Ahí nosotros tenemos mucha gente resentida, golpeada, cansada, muy cargada y esto afecta a los jugadores y afecta a los técnicos”, afirmó el timonel rojinegro.

¿Cómo le van a caer estos días, más allá de que varios jugadores irán a la Selección?

Es un campeonato muy exigente, muy pesado, muy seguido se juega, con poco respiro para los jugadores. Ahí nosotros tenemos mucha gente resentida, golpeada, cansada, muy cargada y esto afecta a los jugadores y afecta a los técnicos.

Porque nosotros los técnicos no podemos trabajar. Es decir, cuando se juega domingo - miércoles o cada tres días nosotros no podemos trabajar, no podemos corregir muchas cosas, no podemos mejorar muchas cosas porque es recuperación, un poquito de activación y jugar.

No tenemos ese espacio para que el jugador regenere mejor y también podamos trabajar más.

Vamos a tratar de manejar las cargas al máximo, manejar los tiempos de los entrenamientos al máximo y luchar mucho con la recuperación, porque sí está cargado y no es fácil llevar eso.

¿Cuánta confianza dan estos dos triunfos seguidos tras el arranque complicado?

Da mucha confianza, pero sabiendo que esto es partido a partido, que lo que pasó ya pasó y el futuro lo tenemos que visualizar así, partido a partido. No tenemos que pensar más allá que eso y cada partido será una final hasta que podamos poner este equipo donde se merece, que es en los primeros lugares, pero eso será paso a paso. Es un camino largo que tenemos que ir construyendo de a poco.

¿Cuál es su expectativa con respecto a Marcel Hernández?

Lo que ha venido dando para la institución, que es goleador, que anota muchos goles, que es un excelente jugador y esperamos que se acople a nuestro sistema de juego como yo sé que lo va a hacer. Ya mostró en estos partidos cosas muy importantes.

Lo que esperamos es el mejor Marcel, el mejor rendimiento de él y que nos ayude a poner a este equipo en donde se merece estar, que es en los primeros lugares y competir a un mejor nivel como equipo.

Que él sea uno más del equipo en el sentido de que con su calidad nos ayude a lograr los objetivos.

¿A quién se parece más como técnico, a Jorge Luis Pinto o a Óscar Ramírez?

Estuve con dos grandes técnicos, don Jorge Luis Pinto y don Óscar Ramírez. Yo creo que de los dos aprendí muchas cosas, tengo mi propia filosofía, he agarrado cosas de Óscar, de Jorge Luis, situaciones que a mí me encantaron de ellos y las he puesto en práctica con mi filosofía, poniendo lo que a mí me gusta, haciendo una mezcla de los dos, sería la respuesta correcta. Y sacar provecho de esos dos grandes entrenadores que tuve.

¿Qué papel juegan los pesos pesados en el camerino?

El papel de los capitanes es fundamental, tenemos en el club muchos jóvenes. Usted ve lo que es Brandon Aguilera, Aarón Suárez, Carlos Mora, Fernán Faerron que bien que mal es un joven, Yurguin Román.

Todos son muchachos jóvenes y jugadores como Johan Venegas, Bryan Ruiz, Giancarlo González, Leonel Moreira, José Miguel Cubero, son los que nos dan ese equilibrio, esa guía y empujan al grupo para lograr los objetivos.

A veces la gente habla muchas cosas y uno escucha cosas, pero yo llegué acá y me encuentro un grupo espectacular, un camerino excelente, todos compenetrados, todos metidos en sacar este barco adelante y estoy muy contento de estar acá con ellos y poder lograr nuestros objetivos, que como siempre en Liga Deportiva Alajuelense, son los más altos.

¿Cuánto estará fuera Bryan Ruiz?

Lo de Bryan, esperamos que en 10 días ya pueda estar. Entonces, confiamos en que para el partido contra Grecia lo podamos tener, al menos un ratito y que para el clásico ya pueda estar totalmente compenetrado con nosotros.

