No, no. Yo pienso que es una forma de jugar. Tuvimos varias opciones de gol. En el primer tiempo recuerdo dos o tres que pasaron ahí. Tuvimos una en el segundo palo de Burke, otra que pasó ahí. Dos o tres más. Es decir, estamos pisando al área. Estamos llegando al área. Si no llegáramos al área yo me preocuparía más, porque entonces sería una posesión de pelota que no tiene sentido. La posesión de pelota que yo trato de hacer es para pisar el área, para llegar al área, para hacer centros, para tener opciones de gol, porque si es solo tener por tener para mí no tendría sentido.