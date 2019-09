“Sí hay cláusulas de salida para lo que sea. Si fuera el caso tendríamos que hablarlo con el club y analizarlo con el club; por supuesto que sea algo consensuado para no dejar tirado a un club como San Carlos que me ha abierto las puertas y estoy superagradecido. Una oportunidad de estas cualquiera la analizaría. Si en algún momento alguien pensara en mí, me sentiría halagado, es una selección mayor. Para cualquier entrenador es un privilegio”, externó el entrenador.